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Премьер-лига
Карпаты Львов
26.10.2024 18:00 – FT 1 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 20:49 | Обновлено 26 октября 2024, 21:09
142
0

Карпаты – Оболонь – 1:0. Первый гол Бруниньо. Обзор матча УПЛ

Фрагменты матча УПЛ

26 октября 2024, 20:49 | Обновлено 26 октября 2024, 21:09
142
0
Карпаты – Оболонь – 1:0. Первый гол Бруниньо. Обзор матча УПЛ
ФК Карпаты

Карпаты в матче чемпионата Украины обыграли Оболонь со счетом 1:0. Первый гол в УПЛ забил бразильский игрок Бруниньо, который отличился на 10-й минуте.

Львовская команда выиграла второй подряд матч с одинаковым результатом и поднялась на 7-е место. Оболонь с 5 пунктами остается предпоследней в таблице.

УПЛ. 11-й тур

Карпаты – Оболонь 1:0
Гол: Бруниньо, 10

События матча

10’
ГОЛ ! Мяч забил Бруниньо (Карпаты Львов).
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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Карпаты - Оболонь Бруниньо видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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