26.10.2024 18:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига26 октября 2024, 20:49 | Обновлено 26 октября 2024, 21:09
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Карпаты – Оболонь – 1:0. Первый гол Бруниньо. Обзор матча УПЛ
Фрагменты матча УПЛ
26 октября 2024, 20:49 | Обновлено 26 октября 2024, 21:09
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Карпаты в матче чемпионата Украины обыграли Оболонь со счетом 1:0. Первый гол в УПЛ забил бразильский игрок Бруниньо, который отличился на 10-й минуте.
Львовская команда выиграла второй подряд матч с одинаковым результатом и поднялась на 7-е место. Оболонь с 5 пунктами остается предпоследней в таблице.
УПЛ. 11-й тур
Карпаты – Оболонь 1:0
Гол: Бруниньо, 10
События матча
10’
ГОЛ ! Мяч забил Бруниньо (Карпаты Львов).
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