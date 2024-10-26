Карпаты Львов

Карпаты в матче чемпионата Украины обыграли Оболонь со счетом 1:0. Первый гол в УПЛ забил бразильский игрок Бруниньо, который отличился на 10-й минуте.

Львовская команда выиграла второй подряд матч с одинаковым результатом и поднялась на 7-е место. Оболонь с 5 пунктами остается предпоследней в таблице.

УПЛ. 11-й тур

Карпаты – Оболонь 1:0

Гол: Бруниньо, 10