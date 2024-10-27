ШИЩЕНКО: «Только во втором тайме команда начала играть»

Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко прокомментировал минимальное поражение своей команды от львовских «Карпат» (0:1) в матче 11-го тура Премьер-лиги 26 октября.

«Команда измучена. Я не доволен действиями игроков. Ощущения очень разные. Были разные таймы. В первом тайме «Карпаты» забили и разрушили наши планы. Мы много ошибались, теряли мяч. Только во втором тайме команда начала играть.

Мы хотим побеждать. Сосредотачиваемся на чемпионате. У нас, конечно же, еще будет кубковая игра, и там мы тоже хотим победить, но повторяю - сосредотачиваемся на чемпионате», - прокомментировал Шищенко.

Напомним, что ранее Владислав Лупашко прокомментировал победу своей команды над «Оболонью».