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Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 03:14 |
49
0

ШИЩЕНКО: «Только во втором тайме команда начала играть»

«Оболонь» уступила львовским «Карпатам» в 11-м туре Украинской Премьер-лиги

27 октября 2024, 03:14 |
49
0
ШИЩЕНКО: «Только во втором тайме команда начала играть»
ФК Карпати Львов. Сергей Шищенко

Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко прокомментировал минимальное поражение своей команды от львовских «Карпат» (0:1) в матче 11-го тура Премьер-лиги 26 октября.

«Команда измучена. Я не доволен действиями игроков. Ощущения очень разные. Были разные таймы. В первом тайме «Карпаты» забили и разрушили наши планы. Мы много ошибались, теряли мяч. Только во втором тайме команда начала играть.

Мы хотим побеждать. Сосредотачиваемся на чемпионате. У нас, конечно же, еще будет кубковая игра, и там мы тоже хотим победить, но повторяю - сосредотачиваемся на чемпионате», - прокомментировал Шищенко.

Напомним, что ранее Владислав Лупашко прокомментировал победу своей команды над «Оболонью».

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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