Наставник Карпат: «Хорошо, что мы победили – это всегда радует»

26 октября в 18:00 состоялся матч 11-го тура УПЛ, в котором «Карпаты» принимали «Оболонь» (1:0). Главный тренер хозяев Владислав Лупашко прокомментировал домашнюю победу:

– Очень хороший соперник. Я сказал тренерам «Оболони», что то, что они сделали за последний месяц – это очень значительный прогресс. Если они будут продолжать в этом же темпе и руководство будет им доверять и помогать, то «пивовары» будут подниматься вверх. Хорошо, что мы победили – это всегда радует и восстановление всегда после положительного результата проходит быстрее, потому что психология такая вещь, которая оказывает очень существенное влияние на все происходящее в мире.

– Как вам дебют Якова Кинарейкина?

– Неплохо. В целом мы понимаем, что вратарю труднее входить в игру, чем полевому игроку. Было несколько ошибок с его стороны, но он справился с этим, и я могу его похвалить за психологическую устойчивость. Должны не забывать, что он очень давно не играл. Мы хотели дать ему это время и отметить, как Яков тренируется. Мы это сделали, и я считаю, что это правильное решение.

– Во вторник матч против «Руха» в Кубке Украины – очень мало времени для восстановления. Какие планы у команды на эти несколько дней?

– Прежде всего – нужно восстановиться. «Рух» имеет преимущество в сутки, ведь они играли вчера с «Черноморцем». А это играет очень важную роль. Также у них молодая команда, которая гораздо быстрее восстанавливается. «Рух», наверное, не делал ставку на чемпионат, они потеряли очки вчера, но это уже их дело.