Наставник Карпат: «Хорошо, что мы победили – это всегда радует»
Лупашко высказался о матче 11-го тура УПЛ
26 октября в 18:00 состоялся матч 11-го тура УПЛ, в котором «Карпаты» принимали «Оболонь» (1:0). Главный тренер хозяев Владислав Лупашко прокомментировал домашнюю победу:
– Очень хороший соперник. Я сказал тренерам «Оболони», что то, что они сделали за последний месяц – это очень значительный прогресс. Если они будут продолжать в этом же темпе и руководство будет им доверять и помогать, то «пивовары» будут подниматься вверх. Хорошо, что мы победили – это всегда радует и восстановление всегда после положительного результата проходит быстрее, потому что психология такая вещь, которая оказывает очень существенное влияние на все происходящее в мире.
– Как вам дебют Якова Кинарейкина?
– Неплохо. В целом мы понимаем, что вратарю труднее входить в игру, чем полевому игроку. Было несколько ошибок с его стороны, но он справился с этим, и я могу его похвалить за психологическую устойчивость. Должны не забывать, что он очень давно не играл. Мы хотели дать ему это время и отметить, как Яков тренируется. Мы это сделали, и я считаю, что это правильное решение.
– Во вторник матч против «Руха» в Кубке Украины – очень мало времени для восстановления. Какие планы у команды на эти несколько дней?
– Прежде всего – нужно восстановиться. «Рух» имеет преимущество в сутки, ведь они играли вчера с «Черноморцем». А это играет очень важную роль. Также у них молодая команда, которая гораздо быстрее восстанавливается. «Рух», наверное, не делал ставку на чемпионат, они потеряли очки вчера, но это уже их дело.
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