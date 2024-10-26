Тренер Карпат: «Хочу кое-что сказать о нашем сопернике»

Карпаты в матче чемпионата Украины обыграли Оболонь со счетом 1:0, а наставник львовской команды похвалил соперника, который не стал закрываться и сыграл в открытый футбол.

«Хочется сказать кое-что о сопернике. Появляется все больше команд, которые стремятся играть с мячом, и это очень классно, это будет развитием футбола. А то обычно 1-2 бегут в атаку, идет заброс и все, нет промежуточной фазы».

«Оболонь старается играть иначе, и это здорово».

«У нас есть кадровые проблемы, есть насыщенный график. Не хватало голевых моментов, хотя мы должны дарить людям эмоции. У нас за семь дней три игры, дальше Кубок Украины с Рухом, который уже отдыхает, а мы только закончили», – сказал Лупашко.