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  4. Тренер Карпат: «Хочу кое-что сказать о нашем сопернике»
Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 20:28 |
646
0

Тренер Карпат: «Хочу кое-что сказать о нашем сопернике»

Лупашко похвалил Оболонь

26 октября 2024, 20:28 |
646
0
Тренер Карпат: «Хочу кое-что сказать о нашем сопернике»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Карпаты в матче чемпионата Украины обыграли Оболонь со счетом 1:0, а наставник львовской команды похвалил соперника, который не стал закрываться и сыграл в открытый футбол.

«Хочется сказать кое-что о сопернике. Появляется все больше команд, которые стремятся играть с мячом, и это очень классно, это будет развитием футбола. А то обычно 1-2 бегут в атаку, идет заброс и все, нет промежуточной фазы».

«Оболонь старается играть иначе, и это здорово».

«У нас есть кадровые проблемы, есть насыщенный график. Не хватало голевых моментов, хотя мы должны дарить людям эмоции. У нас за семь дней три игры, дальше Кубок Украины с Рухом, который уже отдыхает, а мы только закончили», – сказал Лупашко.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Карпаты - Оболонь Владислав Лупашко
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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