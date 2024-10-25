Карпаты Львов

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Украина. Премьер лига
25 октября 2024, 21:34 |
46
0

Карпаты – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Зелено-белое» дерби во Львове

25 октября 2024, 21:34 |
46
0
Карпаты – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Карпаты

В субботу, 26 октября, «Карпаты» в рамках 11-го тура УПЛ на стадионе «Украина» будут противостоять другой «зелено-белой» команде – «Оболони».

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата на «Арене Львов» победили «Рух» со счетом 1:0, добавив незаурядных эмоций своим болельщикам, и поднялись на 8-е место в турнирной таблице. После игры главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко отметил: «Прежде всего, эту победу мы посвящаем тем болельщикам, которые сейчас находятся на фронте. Знаю, что они активно следят за нами, иногда не имеют возможности просматривать наши матчи, но знаю, что они очень волновались перед этой игрой».

Подопечные Владислава Лупашко могут в субботу прервать безвыигрышную домашнюю серию, которая длится 4 игры: две ничьи и два поражения. «Карпаты» в УПЛ на своем поле набрали столько же очков, сколько и в гостях - по 5 пунктов. Капитан «Карпат» Денис Мирошниченко пропустит «зелено-белое» дерби из-за перебора желтых карточек.

Оболонь

В предыдущей игре «Оболонь» дома потерпела разгромное поражение со счетом 1:5 от земляков из «Динамо» и находится на 15-м месте турнирной таблицы. Главный тренер столичного клуба Сергей Шищенко так прокомментировал эту игру: «Мы хотели сыграть смелее. Мы могли бы сыграть в низком блоке, отойти назад, но я хочу, чтобы наши футболисты играли смело, были на мяче. Вы видели, что, когда мы проводили позиционные атаки, мы допустили ошибки, которые «Динамо» использовало». «Пивовары» проведут 20-й гостевой матч в УПЛ.

Проигрышная выездная серия столичного клуба в чемпионате длится 5 игр. В общей сложности «Оболонь» на полях соперников не побеждает в чемпионатах на протяжении рекордных для клуба 14-ти игр: пять ничьих и девять поражений. Безничейная серия подопечных Сергея Шищенко продолжается в чемпионате 4 игры (победа и три поражения) и до повторения клубного рекорда еще один матч.

Статистика встреч

«Карпаты» и «Оболонь» проведут свой дебютный матч в УПЛ, а раньше дважды встречались только в Первой лиге. Первая игра соперников прошла 29 апреля 2023 года в Киеве. Тогда гости победили «пивоваров» со счетом 2:1. В составе «Карпат» отличились Иван Бобко и Алексей Хобленко, а у «Оболони» – Дмитрий Фатеев. Ответный матч во Львове прошел 27 мая и завершился вничью со счетом 1:1. В этой игре голы забивали Денис Кожанов – у хозяев поля и Тарас Мороз – у гостей.

Фемида

Арбитром матча назначен Евгений Цыбулько (Черкасская область), который в УПЛ провел только один матч. «Карпаты» и «Оболонь» при этом арбитре сыграют дебютный матч в УПЛ.

Прогноз на противостояние

«Оболонь на полях соперников не побеждает в УПЛ на протяжении рекордных для клуба 14 игр. «Карпаты» в предыдущем туре одержали важную победу в статусе гостей и теперь настроены победить на своем поле. Прогнозируем победу команды-хозяев.

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Кемкин, Векляк, Адамюк, Бабогло, Жан Педросо, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Стенио, Игор Невес.

«Оболонь»: Федоривский, Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк, Черненко, Витенчук, Мединский, Суханов, Близниченко, Тарануха.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
26 октбря 2024 -
18:00
Оболонь
Победа Карпат 1.74 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Оболонь Киев текстовая трансляция
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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