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Хольштайн Киль
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Германия
26 октября 2024, 18:31 |
217
0

Боруссия Д снова проиграла, Лейпциг стал лидером Бундеслиги

Результаты матчей тура

26 октября 2024, 18:31 |
217
0
Боруссия Д снова проиграла, Лейпциг стал лидером Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Боруссия Дортмунд после поражения от Реала в Лиге чемпионов продлила неудачную серию и уступила Аугсбургу в матче чемпионата Германии. Это третье поражение команды в сезоне Бундеслиги, дортмундцы остаются в середине таблицы.

В лидеры чемпионата вышел Лейпциг, который обыграл Фрайбург и на три очка опережает Баварию, но у мюнхенцев завтра встреча с Бохумом.

Чемпионат Германии. 8-й тур

Аугсбург – Боруссия Дортмунд 2:1
Голы: Клод-Морис, 24, 50 – Мален, 4

Лейпциг – Фрайбург 3:1
Голы: Орбан, 47, Геертрюйда, 58, Опенда, 79 – Доан, 15

Санкт-Паули – Вольфсбург 0:0

Штутгарт – Хольштайн 2:1
Голы: Ундав, 19, Туре, 61 – Гигович, 84

Турнирная таблица

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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