Боруссия Д снова проиграла, Лейпциг стал лидером Бундеслиги

Боруссия Дортмунд после поражения от Реала в Лиге чемпионов продлила неудачную серию и уступила Аугсбургу в матче чемпионата Германии. Это третье поражение команды в сезоне Бундеслиги, дортмундцы остаются в середине таблицы.

В лидеры чемпионата вышел Лейпциг, который обыграл Фрайбург и на три очка опережает Баварию, но у мюнхенцев завтра встреча с Бохумом.

Чемпионат Германии. 8-й тур

Аугсбург – Боруссия Дортмунд 2:1

Голы: Клод-Морис, 24, 50 – Мален, 4

Лейпциг – Фрайбург 3:1

Голы: Орбан, 47, Геертрюйда, 58, Опенда, 79 – Доан, 15

Санкт-Паули – Вольфсбург 0:0

Штутгарт – Хольштайн 2:1

Голы: Ундав, 19, Туре, 61 – Гигович, 84

Турнирная таблица