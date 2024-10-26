Боруссия Д снова проиграла, Лейпциг стал лидером Бундеслиги
Результаты матчей тура
Боруссия Дортмунд после поражения от Реала в Лиге чемпионов продлила неудачную серию и уступила Аугсбургу в матче чемпионата Германии. Это третье поражение команды в сезоне Бундеслиги, дортмундцы остаются в середине таблицы.
В лидеры чемпионата вышел Лейпциг, который обыграл Фрайбург и на три очка опережает Баварию, но у мюнхенцев завтра встреча с Бохумом.
Чемпионат Германии. 8-й тур
Аугсбург – Боруссия Дортмунд 2:1
Голы: Клод-Морис, 24, 50 – Мален, 4
Лейпциг – Фрайбург 3:1
Голы: Орбан, 47, Геертрюйда, 58, Опенда, 79 – Доан, 15
Санкт-Паули – Вольфсбург 0:0
Штутгарт – Хольштайн 2:1
Голы: Ундав, 19, Туре, 61 – Гигович, 84
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