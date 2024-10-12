Супергол Мудрика, сборная обыграла Грузию, молодежка уступила Англии

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 11 октября.

1A. Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию

Команда Сергея Реброва одержала минимальную викторию

1B. Таблицы Лиги наций. На каком месте Украина после победы над Грузией?

Украинская команда выиграла у лидера группы благодаря голу Михаилу Мудрика

1A. Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча сине-желтых

2. Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?

Словакия, Нидерланды, Испания, Португалия, Германия, Дания, Украина, Англия

3. РЕБРОВ: «Во втором тайме с грузинами покричали немного друг на друга»

Наставник сборной Украины дал пресс-конференцию после матча Лиги наций

4A. Албания снова проиграла! Чехия не оставила шансов красно-черным в Праге

Соперники сборной Украины провели очный матч

4B. Германия в гостях переиграла Боснию, Нидерланды спасли игру против Венгрии

На дубль Дениза Ундава боснийцы ответили только одним голом Эдина Джеко

5A. Первая неудача. Украина U-21 в гостях проиграла Англии U-21

Команда Унаи Мельгосы потерпела поражение после восьми побед подряд

5B. Украина U-19 проиграла Нидерландам U-18 в турнире четырех в Испании

Украинская команда сыграет в матче за третье место с командой Англии

6. ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины

Георгий Судаков не сумел вспомнить дату, когда Украина стала независимой

7A. Лопата накормила Страхову бубликом и вышла в полуфинал 75-тысячника в США

Анастасия в трех сетах уверенно переиграла Валерию на турнире в Эдмонде

7B. СТАРОДУБЦЕВА: «Когда играла с Гофф, в конце сета почувствовала острую боль»

Украинская теннисистка после успешной недели в Пекине дала интервью Sport.ua

8. Георгий ЗУБКО: «Угроза срыва чемпионата Украины по хоккею очень реальна»

Президент Федерации хоккея Украины дал интервью Sport.ua

9. Шапаренко vs Мудрик. Кто играл за сборную Украины под культовой десяткой?

Номер на спине важен, особенно для игроков с высоким статусом

10. Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины

Об успехе украинской молодежки в отборе на чемпионат Европы