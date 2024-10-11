ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины

Звездный полузащитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины по футболу Георгий Судаков ответил на несколько вопросов блогера Марии Панькив.

22-летний футболист не сумел сразу догадаться, в какой области находятся Олешковские пески (Херсонская область) и какой город был первой столицей независимой Украины (Киев).

Однако больше всего аудиторию удивила неспособность Георгия назвать точную дату, когда Украина стала независимой. По мнению игрока, это произошло 28 августа 1991 года (правильный ответ – 24 августа 1991 года).

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