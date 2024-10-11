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Лига наций
11 октября 2024, 12:51 | Обновлено 11 октября 2024, 13:02
1177
3

ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины

Георгий Судаков не сумел вспомнить дату, когда Украина стала независимой

11 октября 2024, 12:51 | Обновлено 11 октября 2024, 13:02
1177
3
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Звездный полузащитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины по футболу Георгий Судаков ответил на несколько вопросов блогера Марии Панькив.

22-летний футболист не сумел сразу догадаться, в какой области находятся Олешковские пески (Херсонская область) и какой город был первой столицей независимой Украины (Киев).

Однако больше всего аудиторию удивила неспособность Георгия назвать точную дату, когда Украина стала независимой. По мнению игрока, это произошло 28 августа 1991 года (правильный ответ – 24 августа 1991 года).

ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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C.Пеклов
Головне,щоб за збірну грав набагато краще ,ніж на євро-24
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+1
Standard
Навіщо йому це. У донецьких голова, щоб м'яча на ній набивати.
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-2
Lulinnha
Хорошо что Мудрыка не спросили на эти вопросы... 
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-2
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