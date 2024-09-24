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24 сентября 2024, 09:05 | Обновлено 24 сентября 2024, 09:31
515
0

Разгром от Шахтера, травма Родри, Северная Корея выиграла ЧМ WU-20

Главные новости за 23 сентября на Sport.ua

24 сентября 2024, 09:05 | Обновлено 24 сентября 2024, 09:31
515
0
Разгром от Шахтера, травма Родри, Северная Корея выиграла ЧМ WU-20
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 23 сентября.

1. Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
В уик-энд состоялись матчи 7-го тура Украинской Премьер-лиги

2A. Без шансов. Шахтер во Львове разгромил Оболонь
Команда Пушича вернулась к делам в чемпионате уверенной победой

2B. Победный со второй попытки. Колос дома обыграл Зарю
Гола Третьякова оказалось ковалевцам достаточно для достижения победы

3. Один из фаворитов на Золотой мяч 2024 больше не сыграет в сезоне 2024/25
Родри из Манчестер Сити диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена

4. Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
В финале ЧМ-2024 WU-20 Северная Корея обыграла Японию со счетом 1:0

5A. Украинский полузащитник подписал контракт с клубом Ла Лиги
Марко Подоляк стал игроком «Райо Вальекано»

5B. Байер подписал контракт с бывшим капитаном Зари
Никита Каменюка стал помощником старшего тренера фармацевтов U-14 и U-15

6A. Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
Закери Бауманн хочет выступать за сборную Украины

6B. Дженоа ищет замену для Малиновского. Один из вариантов – украинец
Виктор Коваленко может вернуться в серию А

7. Первый тысячник! Стародубцева уверенно вышла в основу супертурнира в Пекине
Юлия разгромила Чан Су Джон в финале квалификации WTA 1000 в Пекине

8. Нервный финиш. Австралиец Нил Робертсон выиграл турнир English Open
Престижный рейтинговый снукерный турнир прошел в английском Брентвуде

9. Борьба за украинский хоккей: обновление или попытка переворота?
В Федерации хоккея Украины возник серьезный конфликт

10A. Ужасная травма Малиновского, второй гол Довбика и игнорирование Мудрика
Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10B. Кризис на фабрике талантов. Почему Реал Сосьедад ждет спад после прогресса
Оцениваем ситуацию в испанском клубе

10C. Шахтеру пора перестать оценивать своих талантливых игроков в мудриках
Такой подход разрушает донецкую команду...

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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