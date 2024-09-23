Дженоа ищет замену для Малиновского. Один из вариантов – украинец
Виктор Коваленко может вернуться в серию А
Украинский полузащитник Виктор Коваленко попал в шорт-лист итальянского «Дженоа», сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «грифоны» решили рассмотреть рынок свободных агентов после тяжелой травмы хавбека сборной Украины Руслана Малиновского.
28-летний Коваленко, который имеет опыт выступлений в чемпионате Италии, является одним из кандидатов на роль замены для травмированного украинца.
В сезоне 2023/24 Виктор Коваленко на правах аренды провел 17 матчей за «Эмполи», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Летом закончился его контракт с «Аталантой», поэтому сейчас игрок является свободным агентом.
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