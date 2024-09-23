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  4. Дженоа ищет замену для Малиновского. Один из вариантов – украинец
Италия
23 сентября 2024, 15:31 |
1427
2

Дженоа ищет замену для Малиновского. Один из вариантов – украинец

Виктор Коваленко может вернуться в серию А

23 сентября 2024, 15:31 |
1427
2
Дженоа ищет замену для Малиновского. Один из вариантов – украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник Виктор Коваленко попал в шорт-лист итальянского «Дженоа», сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «грифоны» решили рассмотреть рынок свободных агентов после тяжелой травмы хавбека сборной Украины Руслана Малиновского.

28-летний Коваленко, который имеет опыт выступлений в чемпионате Италии, является одним из кандидатов на роль замены для травмированного украинца.

В сезоне 2023/24 Виктор Коваленко на правах аренды провел 17 матчей за «Эмполи», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Летом закончился его контракт с «Аталантой», поэтому сейчас игрок является свободным агентом.

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Виктор Коваленко Руслан Малиновский Дженоа трансферы трансферы Серии A свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 2
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DaVinci
Ну і фотографія у Коваленка😁
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