Шахтеру пора перестать оценивать своих талантливых игроков в мудриках

Михаил Мудрик и Георгий Судаков. Их фамилии очень часто упоминаются вместе, когда речь заходит о последних талантах, которых выпустила академия «Шахтера». Кроме того, оба молодых хавбека находятся в дружеских отношениях, поддерживают друг друга, как на поле, так и медийно – в частности, после переезда из стана «горняков» в «Челси» Мудрик неоднократно в общении со СМИ вспоминал о таланте Судакова и о том, что тот также готов выступать на самом высоком уровне, в том числе в английской Премьер-лиге.

Михаила Мудрика топ-менеджменту «Шахтера» удалось продать на пике славы. За молодого вингера «горняки» выручили 70 миллионов евро, а еще прописали в виде бонусов дополнительные 30 миллионов, которые, возможно, «Челси» в полном или частичном объеме еще выплатит украинцам. Это был абсолютно гениальный трансфер «Шахтера», в котором все было организовано блестяще. Это был истинный момент славы для генерального директора «оранжево-черных» Сергея Палкина и спортивного директора клуба Дарио Срны, сделавших невероятно много для такой финализации этой истории. И, давайте будем объективными, Палкин и Срна тогда заслужили эту славу и уважение, ведь де-факто им удалось сохранить «Шахтер» на плаву, вырулив из крайне сложного, если не сказать драматичного, финансового водоворота, когда после начала полномасштабной войны ключевые кадровые активы покинули команду по Annexe 7 ФИФА, а на клубе оставалось долгов за их трансферы в рассрочку на сумму в 40 миллионов евро.

ФК Шахтер. Георгий Судаков и Михаил Мудрик (справа)

Однако трансфер Михаила Мудрика, очевидно, сыграл и злую шутку с «Шахтером». В клубе, наверное, посчитали, что подобного рода сделки нужно стараться ставить «на конвейер» – чтобы каждый год или хотя бы два продавать богатым европейцам своих игроков за много-много десятков миллионов евро. «Шахтер» захотел вновь стать своего рода поставщиком элитных талантов в топ-лиги континента, хотя в сложившихся реалиях добиться подобного было очень непросто.

После ухода Мудрика в «Шахтере» четко очертили следующую топовую продажу клуба. Ей должен был стать именно Георгий Судаков. Причем центрального атакующего хавбека «оранжево-черные» оказались не готовы продать даже за 40 миллионов евро, которые за него предлагал минувшей зимой «Наполи». В донецком клубе твердо решили: Судаков стоит не меньше 60 миллионов, точка.

И то, как развивались события в 2023-м календарном году навевало на мысль, что в «Шахтере» снова блестяще делают свою работу. Пока футболист демонстрировал выдающийся прогресс и стабильно высокие показатели результативности и качества игры на футбольных полях, клуб регулярно и очень умело «выставлял» Георгия на витрину через многочисленные интервью руководства в СМИ, а также, очевидно, контакты с европейскими инсайдерами и агентами – тем же Фабрицио Романо, например, который за последний год выдал уже под несколько десятков постов про Судакова.

Но в 2024 году в карьере Судакова наступил спад. Наиболее наглядным он оказался для всех на чемпионате Европы, куда Георгий «на бумаге» ехал в статусе одного из лидеров национальной команды Украины, но где хавбеку в трех матчах не удалось отличиться ни одним результативным действием. Да и в целом Судаков на Евро-2024 выглядел бледно и ничем не запомнился. Как практически и вся сборная Украины…

Логично, что в летнее трансферное окно-2024 «Шахтер» так и не дождался «жирных» предложений по Судакову. Хуже всего то, что даже слухов о возможном уходе Георгия в один из топовых клубов Европы не было. Пускай даже от инсайдеров, уровень авторитета которых вызывал бы вопросы. Практически полная тишина, в результате которой Судаков остался в «Шахтере» и начал с командой сезон-2024/25.

Начал, как и весь «Шахтер», с огромными пробуксовками. В 6 официальных матчах, которые Георгий провел за «оранжево-черных» в сезоне-2024/25 на текущий момент он отличился лишь 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. Да и те не стали для команды решающими, так как были зафиксированы в поединках, где «Шахтеру» удалось легко справиться с оппонентами – «Ворсклой» (5:0) и «Карпатами» (5:2). А вот там, где «горняки» мучились (например, с «Полесьем» – 0:1) или соперник оказывал неожиданно пристойный уровень сопротивления и противодействия (3:4 от «Александрии»), Судаков ничем существенным не отличился. Кто-то из числа болельщиков и вовсе склонен полагать, что в этих матчах он буквально растворялся на поле.

Конечно, уровень экспертизы, который способны давать болельщики в большинстве своем не сопоставим с тем, чем занимаются целые отделы в таких клубах как «Шахтер». Однако, в конце концов, не стоит чрезмерно усложнять футбол – здесь очень многие вещи хорошо видны и понятны даже, как принято говорить в подобных случаях, невооруженным глазом. Равно как и виден отчетливый регресс Судакова. Именно регресс, а не, как иногда пытаются это преподнести заинтересованные медийные личности, тот факт, что Георгий якобы уперся в потолок развития в УПЛ.

Если бы Судаков уперся в потолок возможностей развития в УПЛ, то мы бы сейчас продолжили наблюдать за стабильными выступлениями от Георгия, однако без явного увеличения их количественной и качественной компоненты. Иными словами, Судаков бы просто «топтался на месте». Но это вовсе не так…

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков (справа)

Матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов против «Болоньи» (0:0) отчетливо продемонстрировал справедливость подобного тезиса. И дело не столько в нереализованном пенальти уже не четвертой минуте, хотя от футболиста с ценником в 60+ миллионов евро обязательно ждали гола в той ситуации, а в общем качестве выступления Судакова. А его [качества] не было… Причем до такой степени, что ряд статистических порталов, любящих выставлять оценки игрокам, определил Георгия как безоговорочно худшего исполнителя на поле тем вечером в составе обеих команд. И ведь было за что, так как в глаза бросалось, как Судаков не способен действовать быстро и развивать атаки с тем качеством мышления, который присущ исполнителям топ-уровня. Георгий часто предпочитал затягивать, подрабатывать мяч, делать одно или несколько лишних касаний. Конечно, стоит вспоминать о ливневой погоде в Болонье, но давайте не будем делать поблажек, ведь мастер своего дела в них точно никогда не нуждается.

В связи с этим есть четкое понимание, что «Шахтер» своим давлением на Судакова оказал футболисту «медвежью услугу». Полузащитник попросту не был готов к тому, что от него будут требовать такого уровня выступлений (да еще и стабильных), которое соответствует запросной цене. Поэтому-то болельщики в комментариях на новостных сайтах и в соцсетях особенно «раздают на орехи» Судакову, а не, скажем, Эгиналду, Сикану или Зубкову. Потому что именно Георгий был заявлен как, без малого, «новая европейская звезда». А этому статусу нужно соответствовать в КАЖДОМ матче, а не один или полтора раза в месяц, под настроение.

В стремлении приравнять Судакова на трансферном рынке к Мудрику, и организовать многомиллионный переход очередного своего воспитанника в Европу, в «Шахтере», кажется, забыли, что каждая история уникальна, и нельзя всех грести под одну гребенку. Более того, история с Мудриком доказывает, что Михаила, возможно, банально удалось продать реально на пике его развития, после чего у многих футболистов априори начинается спад, вызванный, прежде всего, психологией. Продать Судакова на пике славы уже не удалось, помешало провальное выступление сборной на Евро-2024, и невнятная игра на турнире самого игрока. Но это ничего, бывает, ведь это жизнь и не всегда удается побеждать…

Казалось бы, что нужно делать после такого? Очевидных варианта, которых можно называть максимально логичными, два: либо снижать запросную позицию на трансферном рынке и отпускать Судакова дешевле – пускай даже за 30 миллионов евро, но с перспективой получения дальнейших бонусов, либо… Либо просто максимально снизить ажиотаж вокруг персоны футболиста, дав ему возможность морально перезагрузиться и отойти от того, что произошло. Но что сделали в «Шахтере»? Правильно: продолжили заявлять об исключительности и гениальности Георгия, вызывая уже явное отторжение подобной риторики в обществе.

Конечно, болельщики и эксперты не формируют цену на футболистов на рынке. Они не способны напрямую влиять на улучшение качества игры того или иного исполнителя. А еще они не ведут переговоры, и не оказывают воздействие на их успешность. Поэтому в какой-то степени на многочисленные негативные комментарии, которые растут, как грибы после дождя, в адрес того же Судакова в «Шахтере» могут махнуть рукой – мол, зачем это нам? Но, с другой стороны, футбол – это все равно игра для болельщиков. И в той или иной степени настроение фанатов переносится на команду, на каждого ее игрока. И каждый футболист все равно чувствует, как к нему относится публика. И если в трудный момент у Судакова нет высокого уровня поддержки, то, возможно, это совсем не проблема фанатов, которым ранее просто навязали мнение о гениальности и исключительности этого игрока, и которые ждут от него уровня и качества выступлений как у праймового Шевченко?

История с продажей Мудрика стала одной из наиболее удачных и ярких страниц для нынешнего менеджмента «Шахтера». О ней будут помнить еще долго, а ее творцам – Сергею Палкину и Дарио Срне – будут слагать оды, вспоминая, как умело, своевременно и грамотно эти функционеры воспользовались интересом к своему вингеру со стороны «Челси» и других грандов АПЛ. Однако эта история – единичный случай, и ни в коей мере не начало большого конвейера трансферных рекордов «Шахтера». А это значит, что ее все равно нельзя, как бы не хотелось обратного, применять в виде шаблона для всех последующих потенциальных сделок по своим талантливым игрокам, которых хотят видеть за границей. Вряд ли стоит всех измерять в «мудриках»…

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Порой умение признавать очевидное, тем более публично, даже если оно далеко «не сахар», может помочь значительно больше, чем дальнейшее накачивание общества историями о том, как «все хорошо у прекрасной маркизы». Год назад справедливость этой истории доказал уход Патрика ван Леувена, с которым «Шахтер» был близок к тому, чтобы зайти в тупик, и назначение на его место амбициозного Марино Пушича. Сейчас к главному тренеру вновь есть немало вопросов, но куда больше их у подавляющего большинства фанатов – именно к Георгию Судакову, от которого ждут лидерства, голов, ассистов, гениальных передач и просто чего-то из категории волшебного. Но выйти из кризиса, не признавая, что ты там находишься, не удавалось еще, пожалуй, никому. А потому хотелось бы в ближайшие месяцы, чтобы в прессе было поменьше разговоров о Судакове, которому просто нужно дать время на осознание происходящего и правильные выводы. Нечто подобное, к слову, чуть раньше в своей карьере переживал другой потенциально многомиллионный актив из УПЛ – Николай Шапаренко. В какой-то момент его также начали критиковать и буквально уничтожать, но ничего – прошло время, снизилось количество хвалебных од в интервью, а вместе с тем у игрока в глазах вновь появились спортивный азарт, задор, а порой даже и злость. И это то, чего сейчас так не хватает Судакову, для которого его же клуб, сознательно или нет, организовал сперва настоящую «теплую ванну», выход из которой теперь видится чрезвычайно некомфортным ни самому игроку, ни «горнякам». А выходить-то все равно придется, иначе дальнейшего прогресса попросту не видать!..