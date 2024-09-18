Сколько у Судакова? Известны оценки игроков Шахтера за матч с Болоньей в ЛЧ

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.

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Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Наивысшую оценку получил центральный защитник итальянского клуба Джон Лукуми (7.9).

Что касается горняков, то лучшим стал голкипер команды Дмитрий Ризнык, на счету которого 5 сейвов.

Георгий Судаков, который не реализовал пенальти на 4-й минуте, получил самый низкий балл из всех игроков – 5.8.

Неплохие показатели из Шахтера также получили Николай Матвиенко (7.2) и Педриньо (7.5).

Оценки WhoScored за матч Болонья – Шахтер (0:0)