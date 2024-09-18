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  4. Сколько у Судакова? Известны оценки игроков Шахтера за матч с Болоньей в ЛЧ
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 22:49 |
1481
3

Сколько у Судакова? Известны оценки игроков Шахтера за матч с Болоньей в ЛЧ

Матч 1-го тура завершился со счетом 0:0, Георгий не реализовал пенальти на 4-й минуте

18 сентября 2024, 22:49 |
1481
3
Сколько у Судакова? Известны оценки игроков Шахтера за матч с Болоньей в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Болонья и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе хозяев Ренато Даль-Ара. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Наивысшую оценку получил центральный защитник итальянского клуба Джон Лукуми (7.9).

Что касается горняков, то лучшим стал голкипер команды Дмитрий Ризнык, на счету которого 5 сейвов.

Георгий Судаков, который не реализовал пенальти на 4-й минуте, получил самый низкий балл из всех игроков – 5.8.

Неплохие показатели из Шахтера также получили Николай Матвиенко (7.2) и Педриньо (7.5).

Оценки WhoScored за матч Болонья – Шахтер (0:0)

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Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Николай Матвиенко Георгий Судаков Дмитрий Ризнык оценки WhoScored Лига чемпионов Шахтер Донецк Болонья Болонья - Шахтер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Виктор Войцеховский
Шлюхтари, он уже стоит 200 лямов или пока рано?
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+2
Boodya
Заслужено найгірший на полі 
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+2
zhyr
Це іншим ставлять оцінки. Судакову ж пишуть, на скільки він піднявся в ціні після матчу))
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+1
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