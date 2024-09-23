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Премьер-лига
Колос Ковалевка
23.09.2024 15:30 – FT 1 : 0
Заря
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Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 17:28 | Обновлено 23 сентября 2024, 18:59
991
3

Победный со второй попытки. Колос дома обыграл Зарю

Гола Третьякова оказалось ковалевцам достаточно для достижения победы

23 сентября 2024, 17:28 | Обновлено 23 сентября 2024, 18:59
991
3
Победный со второй попытки. Колос дома обыграл Зарю
ФК Колос Ковалевка. Максим Третьяков

Игроки «Колоса» постарались начать матч с позиции силы, то есть - первым номером. И уже на 4-й минуте бдительность Турбаевского ударом издали проверил Третьяков – голкипер момент не проспал. После этого инициатива стала переходить от одной команды к другой. Такие «качели» на 14-й минуте едва не нарушил Вантух, которому позволили опасно пробить сходу из пределов штрафной хозяев. Гол мог состояться, но Пахолюк успел среагировать.

В дальнейшем команды погрузились в выяснение отношений преимущественно в центре поля, где они достаточно много фолили, так как были полны решимости добиться перелома. Борьбой встреча радовала, а вот голевыми моментами – нет. Лишь на 41-й минуте «выстрелил» Цуриков. Он на левом фланге убежал от визави, ворвался в штрафную «Зари» и сразу же пробил – Турбаевский оказался начеку.

На этом в первом тайме можно было поставить точку, но на 44-й минуте в штрафной хозяев упал Вантух. Арбитру Софии Причине пришлось прибегнуть к помощи ВАР, чтобы установить – был фол или нет. Бригада арбитров решила, что все было в рамках правил – вскоре команды отправились отдыхать.

После отдыха встреча продолжилась в том же ключе, пока на 59-й минуте ворота «Зари» не поразил Третьяков. Впрочем, сделал он это после того, как Боливар совершил фланговый забег из положения вне игры. Понятно, что взятие ворот засчитано не было. Зато ковалевцы после этого завелись и через две минуты Третьяков отметился уже чистым голом с передачи Алефиренко. 1:0.

Луганчане постарались отыграться лишь после серии замен, но на 76-й минуте едва не пропустили во второй раз. Теперь от Алефиренко, который простил свою бывшую команду, не попав из пределов штрафной в пустые ворота.

Концовка встречи получилась нервной, ведь игроки «Зари» до последнего пытались организовать гол в ответ, но у них ничего не получалось. Зато ковалевцы действовали хладнокровно и заслуженно довели встречу до победы.

1:0 – «Колос» победил, набрал 6 очков и поднялся на 13-е место. У «Зари» 9 пунктов и 8-я позиция.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур

«Колос» – «Заря» – 1:0

Третьяков, 61

Алефиренко, 69, Бондаренко, 71, Пахолюк, 90+3 - Дрышлюк, 23, Мичин, 25, Горбач, 90+4, Бенито, 90+5

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козык, Поправка, Красничи (Салабай, 75), Демченко, Третьяков, Ориховский (Диего, 72), Гусол (Алефиренко, 46), Боливар (Паулаускас, 72).

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Джордан, Башич (Волошин, 71), Тронтель, Мичин (Бенито, 85), Яцык, Дрышлюк, Кирюханцев (Горбач, 63), Антюх, Супряга (Будковский, 63).

Арбитр: София Причина (Львовская область)

Стадион: «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки

Замены «Колоса»: Алефиренко – 6,0, Диего – 6,0, Паулаускас – 6,0, Салабай – б/о.

Замены «Зари»: Горбач – 5,5, Будковский – 5,5, Волошин – 5,5, Бенито – б/о.

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Колос Ковалевка Заря Луганск Колос - Заря чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 3
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dadlismit
Заря вообще нулевая. За всю игру практически ни одного голевого момента. С такой игрой будут болтаться внизу турнирной таблицы и бороться за выживание 
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+4
Віктор Коробка
Ні жаги, ні характеру, ні вогнику в очах, ні бажання... Мужики остаточно перетворилися на імпотентів. Плюс - добавився баласт з Динамо. Це цілковита заслуга керівництва клубу, коли неугодних сплавляли, бо у них була своя думка, характер та, вибачте, яйця. Браво!
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-1
Donchanin
Ковалівка виправляється.  Фарм дірявих довбає дно.  Софочка топчик
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-3
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