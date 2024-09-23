Победный со второй попытки. Колос дома обыграл Зарю

Игроки «Колоса» постарались начать матч с позиции силы, то есть - первым номером. И уже на 4-й минуте бдительность Турбаевского ударом издали проверил Третьяков – голкипер момент не проспал. После этого инициатива стала переходить от одной команды к другой. Такие «качели» на 14-й минуте едва не нарушил Вантух, которому позволили опасно пробить сходу из пределов штрафной хозяев. Гол мог состояться, но Пахолюк успел среагировать.

В дальнейшем команды погрузились в выяснение отношений преимущественно в центре поля, где они достаточно много фолили, так как были полны решимости добиться перелома. Борьбой встреча радовала, а вот голевыми моментами – нет. Лишь на 41-й минуте «выстрелил» Цуриков. Он на левом фланге убежал от визави, ворвался в штрафную «Зари» и сразу же пробил – Турбаевский оказался начеку.

На этом в первом тайме можно было поставить точку, но на 44-й минуте в штрафной хозяев упал Вантух. Арбитру Софии Причине пришлось прибегнуть к помощи ВАР, чтобы установить – был фол или нет. Бригада арбитров решила, что все было в рамках правил – вскоре команды отправились отдыхать.

После отдыха встреча продолжилась в том же ключе, пока на 59-й минуте ворота «Зари» не поразил Третьяков. Впрочем, сделал он это после того, как Боливар совершил фланговый забег из положения вне игры. Понятно, что взятие ворот засчитано не было. Зато ковалевцы после этого завелись и через две минуты Третьяков отметился уже чистым голом с передачи Алефиренко. 1:0.

Луганчане постарались отыграться лишь после серии замен, но на 76-й минуте едва не пропустили во второй раз. Теперь от Алефиренко, который простил свою бывшую команду, не попав из пределов штрафной в пустые ворота.

Концовка встречи получилась нервной, ведь игроки «Зари» до последнего пытались организовать гол в ответ, но у них ничего не получалось. Зато ковалевцы действовали хладнокровно и заслуженно довели встречу до победы.

1:0 – «Колос» победил, набрал 6 очков и поднялся на 13-е место. У «Зари» 9 пунктов и 8-я позиция.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур

«Колос» – «Заря» – 1:0

Третьяков, 61

Алефиренко, 69, Бондаренко, 71, Пахолюк, 90+3 - Дрышлюк, 23, Мичин, 25, Горбач, 90+4, Бенито, 90+5

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козык, Поправка, Красничи (Салабай, 75), Демченко, Третьяков, Ориховский (Диего, 72), Гусол (Алефиренко, 46), Боливар (Паулаускас, 72).

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Джордан, Башич (Волошин, 71), Тронтель, Мичин (Бенито, 85), Яцык, Дрышлюк, Кирюханцев (Горбач, 63), Антюх, Супряга (Будковский, 63).

Арбитр: София Причина (Львовская область)

Стадион: «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки

Замены «Колоса»: Алефиренко – 6,0, Диего – 6,0, Паулаускас – 6,0, Салабай – б/о.

Замены «Зари»: Горбач – 5,5, Будковский – 5,5, Волошин – 5,5, Бенито – б/о.