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  4. Бартулович пояснил, почему Заря проиграла Колосу в матче 7-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 22:29 | Обновлено 23 сентября 2024, 22:36
425
0

Бартулович пояснил, почему Заря проиграла Колосу в матче 7-го тура УПЛ

Младен провел пресс-конференцию после завершения поединка (0:1)

23 сентября 2024, 22:29 | Обновлено 23 сентября 2024, 22:36
425
0
Бартулович пояснил, почему Заря проиграла Колосу в матче 7-го тура УПЛ
ФК Заря. Младен Бартулович

23 сентября состоялся матч 7-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Заря.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на местном стадионе в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

После завершения встречи наставник луганского коллектива Младен Бартулович прокомментировал поражение подопечных:

– Конечно, настраивались только на победу. Нужно решать поставленные задачи. Победа была нам очень нужна. Мы огорчены таким результатом и игрой. Совершили много ошибок. Соперник нас наказал за это. Знали, что Колос неплохо играет на контратаках. Хорошо действует в обороне, организованно. Они находятся в нижней части таблицы, но пропустили мало голов. Поэтому было тяжело.

– Сегодня у нас многое не получалось…

– Делаем много работы в недельном цикле. Работаем над определенными моментами, чтобы улучшиться. Надо дальше над ними работать, исправлять ситуацию. Хотим более агрессивной игры от футболистов, игры первым номером. Иногда на тренировках они слишком агрессивны, есть эмоции, а на игру это почему-то не переносится.

Видеообзор матча:

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Младен Бартулович пресс-конференция Колос Ковалевка Заря Луганск Колос - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Заря Луганск
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