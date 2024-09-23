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  4. Колос – Заря – 1:0. Как забил Третьяков и дебют Супряги. Видео гола и обзор
Премьер-лига
Колос Ковалевка
23.09.2024 15:30 – FT 1 : 0
Заря
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Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 19:34 |
478
1

Колос – Заря – 1:0. Как забил Третьяков и дебют Супряги. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура УПЛ 2024/25

23 сентября 2024, 19:34 |
478
1
Колос – Заря – 1:0. Как забил Третьяков и дебют Супряги. Видео гола и обзор
УПЛ

23 сентября состоялся матч 7-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Заря.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на местном стадионе в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 62-й минуте забил Максим Третьяков, а в составе луганского коллектива дебютировал Владислав Супряга.

Украинская Премьер-лига 2024/25. 7-й тур, 23 сентября

Колос – Заря – 1:0

Гол: Третьяков, 62

Видеообзор матча:

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Колос Ковалевка).
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Колос Ковалевка Заря Луганск Колос - Заря видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Максим Третьяков Владислав Супряга дебют
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Sashko57
А шо делала эта девица на поле? Где судья настоящий?
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