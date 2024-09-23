Колос Ковалевка

23 сентября состоялся матч 7-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Заря.

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Поединок прошел на местном стадионе в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 62-й минуте забил Максим Третьяков, а в составе луганского коллектива дебютировал Владислав Супряга.

Украинская Премьер-лига 2024/25. 7-й тур, 23 сентября

Колос – Заря – 1:0

Гол: Третьяков, 62

Видеообзор матча: