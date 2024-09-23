Колос Ковалевка

Колос – Заря – 1:0. Как забил Третьяков и дебют Супряги. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 7-го тура УПЛ 2024/25
23 сентября состоялся матч 7-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Заря.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на местном стадионе в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч на 62-й минуте забил Максим Третьяков, а в составе луганского коллектива дебютировал Владислав Супряга.
Украинская Премьер-лига 2024/25. 7-й тур, 23 сентября
Колос – Заря – 1:0
Гол: Третьяков, 62
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Надежда Навроцкая считает, что экс-футболист пытается показывать свою приверженность рф
Марк-Андре получил травму колена в матче Вильярреал – Барселона (1:5)