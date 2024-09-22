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Премьер-лига
Колос Ковалевка
23.09.2024 15:30 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 20:44 |
108
0

Колос – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Победа больше нужна... Да обоим

22 сентября 2024, 20:44 |
108
0
Колос – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В седьмом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в понедельник, 23 сентября, в Ковалевке встретятся «Колос» и «Заря». Хозяева поля, которые в прошлом матче смогли не проиграть, будут играть против «Зари», которая хоть и находится без главного тренера, однако является фаворитом в этом противостоянии.

Колос

Новый сезон для команды Александра Поздеева получился, мягко говоря, неудачным. В первых двух поединках «колоски» не смогли переиграть «Оболонь» (2:2) и «Ингулец» (1:1), разделив со своими соперниками очки. Однако потом «Колос» потерпел три поражения подряд: от «Черноморца», «Вереса», «Александрии», да еще в Кубке Украины от «Оболони» (правда, в серии пенальти). И после этого казалось, что «Колос» уволит главного тренера за неудовлетворительные результаты, однако руководство команды пока решило дать еще один кредит доверия Поздееву, и сразу после международной паузы «Колос» смог отобрать очки у ЛНЗ (игра завершилась 1:1) и немного поднял себе настроение. Теперь «колоскам» играть против «Зари», которая стремиться реабилитироваться за недавний проигрыш «Динамо».

Заря

А для «мужиков» начало нового сезона оказался довольно неплохим, ведь «Заря» одержала победу над «Ингульцем» и «Черноморцем» и успела пройти в следующий раунд Кубка Украины. Однако после поражения от «Александрии» и «Руха» главный тренер команды Юрий Коваль решил прекратить тренерскую работу, и вместо него команду временно возглавляет Младен Бартулович. При этом главный актив луганского клуба Эдуардо Герреро перешел в «Динамо». Зато к команде присоединился Владислав Супряга на правах аренды. И в последних двух турах «мужики» смогли обыграть столичную «Оболонь» 2:0, однако с таким же счетом «Заря» уступила «Динамо». Теперь на очереди «Колос», который нужно побеждать, если подопечные Бартуловича хотят приблизиться к первой пятерке и бороться за еврокубки.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 11 раз. 7 матчей завершились победой «Зари», 2 раза побеждал «Колос», и в 2 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 14:6 в пользу «Зари». В прошлом сезоне команды обменялись между собой победами. В первом круге победили «мужики» 1:0 благодаря голу Эдуардо Герреро, уже играющего за «Динамо». А второму кругу с таким же счетом победил уже «Колос», где забитым мячом отличился Диего Кариока.

Прогноз на противостояние

Данная игра обещает быть интересной тем, что и «Колосу» нужна победа, чтобы почувствовать уверенность, и «Заре», которая еще не сказала своего последнего слова в УПЛ и стремится зацепиться в таблице как можно выше. Поэтому этот матч можно спрогнозировать как такой, где будет много борьбы на каждом участке поля, и вряд ли команды будут отсиживаться в защите, поэтому и голевых моментов будет достаточно. Предположим, что этот поединок завершится минимальной победой одного из коллективов. Допустим, «Зари».

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Бондаренко, Козик, Красничи, Салабай, Ориховский, Алефиренко, Третьяков, Паулаускас

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Джордан, Башич, Тронтель, Кирюханцев, Яцык, Дрышлюк, Антюх, Вакула, Будкивский

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
23 сентября 2024 -
15:30
Заря
Победа Зари 2.37 Сделать ставку
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Колос Ковалевка Заря Луганск Колос - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы
Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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