В понедельник, 23-го августа, состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» Ковалевка и «Заря» Луганск.

Матч пройдет в Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало – в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Колос» подходит к поединку, занимая 15-е место в турнирной таблице УПЛ. У него 3 очка после 5 матчей.

У «Зари» имеется 9 пунктов после 6 поединков – это 8-я позиция в таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.