Колос – Заря. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги
В понедельник, 23-го августа, состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» Ковалевка и «Заря» Луганск.
Матч пройдет в Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало – в 15:30.
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«Колос» подходит к поединку, занимая 15-е место в турнирной таблице УПЛ. У него 3 очка после 5 матчей.
У «Зари» имеется 9 пунктов после 6 поединков – это 8-я позиция в таблице.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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