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Премьер-лига
Колос Ковалевка
23.09.2024 15:30 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 08:40 | Обновлено 23 сентября 2024, 08:44
35
0

Колос – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

23 сентября 2024, 08:40 | Обновлено 23 сентября 2024, 08:44
35
0
Колос – Заря. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В понедельник, 23-го августа, состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» Ковалевка и «Заря» Луганск.

Матч пройдет в Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Колос» подходит к поединку, занимая 15-е место в турнирной таблице УПЛ. У него 3 очка после 5 матчей.

У «Зари» имеется 9 пунктов после 6 поединков – это 8-я позиция в таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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