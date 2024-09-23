Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Колоса оценил первую победу команды в сезоне
Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 21:45 |
111
0

Лидер Колоса оценил первую победу команды в сезоне

Цуриков прокомментировал успех в игре с Зарей

23 сентября 2024, 21:45 |
111
0
Лидер Колоса оценил первую победу команды в сезоне
ФК Колос

В 7 туре чемпионата УПЛ первую победу записал в свой актив «Колос», который взял верх над «Зарей» 1:0.

Защитник Андрей Цуриков эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло хозяевам отпраздновать долгожданную викторию:

– Стартовый отрезок в чемпионате сложился для «Колоса» не так, как хотелось бы, и теперь каждый матч для нас словно финальный. Надо наверстывать упущенное, поэтому и настрой на сегодняшнее противостояние был максимальный.

Поскольку футболисты «Зари» пытались нас встречать высоко, важно было побеждать в единоборствах и благодаря быстрым перемещениям использовать свободные зоны у владений «Зари». Компактность, качественная игра в отборе, стремительные выпады помогали держать в напряжении оборону гостей. После того, как Максим Третьяков открыл счет, мы могли, как говорится, закрывать игру, однако подвела реализация. Вот почему концовка поединка была довольно нервной, «Заря» прилагала усилия, чтобы спастись, но мы своего уже не упустили.

Эта победа придаст нам уверенности перед поединком с «Рухом».

Пока «Колос» набрал 6 очков и занимает 13 место в УПЛ.

По теме:
Снизили ценник? Известно, за какую сумму Шахтер готов продать Судакова
ВИДЕО. Защитник в шоке! Невероятный финт Зубкова в матче Шахтер – Оболонь
ВИДЕО. Голкипер Шахтера одним движением положил на пятую точку соперника
Колос Ковалевка Заря Луганск Колос - Заря Андрей Цуриков инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
Бокс | 23 сентября 2024, 08:27 5
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»

Именитый британец высказался о Даниэле

Байер подписал контракт с бывшим капитаном Зари
Футбол | 23 сентября 2024, 16:44 11
Байер подписал контракт с бывшим капитаном Зари
Байер подписал контракт с бывшим капитаном Зари

Никита Каменюка стал помощником старшего тренера фармацевтов U-14 и U-15

Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
Бокс | 23.09.2024, 11:49
Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
Футбол | 23.09.2024, 09:59
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
После большого обстрела Киева. Два игрока отказались перейти в Шахтер
Футбол | 23.09.2024, 21:31
После большого обстрела Киева. Два игрока отказались перейти в Шахтер
После большого обстрела Киева. Два игрока отказались перейти в Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа ответил, будет ли продолжать карьеру боксера
Джошуа ответил, будет ли продолжать карьеру боксера
22.09.2024, 03:00
Бокс
Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа. Как уничтожили ЭйДжея. Видео боя и нокаута
Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа. Как уничтожили ЭйДжея. Видео боя и нокаута
22.09.2024, 01:08 1
Бокс
Футзал ЧМ. Турнирные таблицы. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала
Футзал ЧМ. Турнирные таблицы. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала
21.09.2024, 19:51 2
Футзал
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
23.09.2024, 15:52 24
Футбол
Лунин отреагировал на гол в ворота Куртуа, который Тибо пропустил между ног
Лунин отреагировал на гол в ворота Куртуа, который Тибо пропустил между ног
22.09.2024, 07:41 4
Футбол
Барселона нашла замену легендарному нападающему
Барселона нашла замену легендарному нападающему
22.09.2024, 21:57 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
21.09.2024, 20:53 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем