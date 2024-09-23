Лидер Колоса оценил первую победу команды в сезоне

В 7 туре чемпионата УПЛ первую победу записал в свой актив «Колос», который взял верх над «Зарей» 1:0.

Защитник Андрей Цуриков эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло хозяевам отпраздновать долгожданную викторию:

– Стартовый отрезок в чемпионате сложился для «Колоса» не так, как хотелось бы, и теперь каждый матч для нас словно финальный. Надо наверстывать упущенное, поэтому и настрой на сегодняшнее противостояние был максимальный.

Поскольку футболисты «Зари» пытались нас встречать высоко, важно было побеждать в единоборствах и благодаря быстрым перемещениям использовать свободные зоны у владений «Зари». Компактность, качественная игра в отборе, стремительные выпады помогали держать в напряжении оборону гостей. После того, как Максим Третьяков открыл счет, мы могли, как говорится, закрывать игру, однако подвела реализация. Вот почему концовка поединка была довольно нервной, «Заря» прилагала усилия, чтобы спастись, но мы своего уже не упустили.

Эта победа придаст нам уверенности перед поединком с «Рухом».

Пока «Колос» набрал 6 очков и занимает 13 место в УПЛ.