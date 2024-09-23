Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
В уик-энд состоялись матчи 7-го тура Украинской Премьер-лиги
С 21 по 23 сентября прошли матчи 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
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Киевское Динамо сыграло вничью со львовским Рухом (0:0) и продолжает лидировать (16 очков из 18).
Столько же имеет Александрия, которая обыграла Левый Берег (2:0).
Далее идут Полесье (14 очков), Шахтер (12), ЛНЗ, Кривбасс и Рух (11).
Внизу турнирной таблицы находятся Ингулец (4 пункта) и Оболонь (2 балла).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ УПЛ. 7-й тур
🔹 21 сентября (суббота)
- 13:00. Черноморец – Карпаты – 0:1
- 15:30. Александрия – Левый Берег – 2:0
- 18:00. Динамо – Рух – 0:0
🔹 22 сентября (воскресенье)
- 13:00. Верес – Ингулец – 2:2
- 15:30. Кривбасс – Ворскла – 1:1
- 18:00. Полесье – ЛНЗ – 1:1
🔹 23 сентября (понедельник)
- 15:30. Колос – Заря – 1:0
- 18:00. Шахтер – Оболонь – 4:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2
|Александрия
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3
|Полесье
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|4
|Шахтер Донецк
|6
|4
|0
|2
|18 - 7
|12
|5
|ЛНЗ Черкассы
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6
|Кривбасс
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|7
|Рух Львов
|6
|3
|2
|1
|13 - 3
|11
|8
|Ворскла
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|9
|Заря
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|10
|Карпаты Львов
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11
|Левый берег
|7
|2
|0
|5
|4 - 9
|6
|12
|Черноморец
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|13
|Колос К
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14
|Верес
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|15
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|16
|Оболонь
|7
|0
|2
|5
|2 - 18
|2
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