Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков

С 21 по 23 сентября прошли матчи 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо сыграло вничью со львовским Рухом (0:0) и продолжает лидировать (16 очков из 18).

Столько же имеет Александрия, которая обыграла Левый Берег (2:0).

Далее идут Полесье (14 очков), Шахтер (12), ЛНЗ, Кривбасс и Рух (11).

Внизу турнирной таблицы находятся Ингулец (4 пункта) и Оболонь (2 балла).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 7-й тур

🔹 21 сентября (суббота)

13:00. Черноморец – Карпаты – 0:1

– 0:1 15:30. Александрия – Левый Берег – 2:0

– Левый Берег – 2:0 18:00. Динамо – Рух – 0:0

🔹 22 сентября (воскресенье)

13:00. Верес – Ингулец – 2:2

15:30. Кривбасс – Ворскла – 1:1

18:00. Полесье – ЛНЗ – 1:1

🔹 23 сентября (понедельник)

15:30. Колос – Заря – 1:0

– Заря – 1:0 18:00. Шахтер – Оболонь – 4:0

Турнирная таблица