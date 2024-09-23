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Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 22:41 | Обновлено 23 сентября 2024, 23:10
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Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков

В уик-энд состоялись матчи 7-го тура Украинской Премьер-лиги

23 сентября 2024, 22:41 | Обновлено 23 сентября 2024, 23:10
501
0
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
ФК Динамо

С 21 по 23 сентября прошли матчи 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо сыграло вничью со львовским Рухом (0:0) и продолжает лидировать (16 очков из 18).

Столько же имеет Александрия, которая обыграла Левый Берег (2:0).

Далее идут Полесье (14 очков), Шахтер (12), ЛНЗ, Кривбасс и Рух (11).

Внизу турнирной таблицы находятся Ингулец (4 пункта) и Оболонь (2 балла).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 7-й тур

🔹 21 сентября (суббота)

  • 13:00. Черноморец – Карпаты – 0:1
  • 15:30. Александрия – Левый Берег – 2:0
  • 18:00. Динамо – Рух – 0:0

🔹 22 сентября (воскресенье)

  • 13:00. Верес – Ингулец – 2:2
  • 15:30. Кривбасс – Ворскла – 1:1
  • 18:00. Полесье – ЛНЗ – 1:1

🔹 23 сентября (понедельник)

  • 15:30. Колос – Заря – 1:0
  • 18:00. Шахтер – Оболонь – 4:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 6 5 1 0 11 - 3 16
2 Александрия 6 5 1 0 12 - 5 16
3 Полесье 6 4 2 0 13 - 4 14
4 Шахтер Донецк 6 4 0 2 18 - 7 12
5 ЛНЗ Черкассы 7 3 2 2 8 - 7 11
6 Кривбасс 6 3 2 1 6 - 5 11
7 Рух Львов 6 3 2 1 13 - 3 11
8 Ворскла 7 2 3 2 8 - 10 9
9 Заря 7 3 0 4 6 - 9 9
10 Карпаты Львов 7 2 2 3 9 - 11 8
11 Левый берег 7 2 0 5 4 - 9 6
12 Черноморец 7 2 0 5 3 - 8 6
13 Колос К 7 1 3 3 5 - 7 6
14 Верес 7 1 2 4 6 - 11 5
15 Ингулец 7 0 4 3 5 - 12 4
16 Оболонь 7 0 2 5 2 - 18 2
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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