Германия23 сентября 2024, 16:44 |
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Байер подписал контракт с бывшим капитаном Зари
Никита Каменюка стал помощником старшего тренера фармацевтов U-14 и U-15
23 сентября 2024, 16:44 |
2124
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Леверкузенский «Байер» подписал контракт с бывшим капитаном и тренером луганской «Зари» Никитой Каменюкой, сообщает украинское издание UA-Football.
По информации источника, соглашение между 39-летним экс-футболистом и клубом Бундеслиги рассчитано на 2 сезона.
В академии «Байера» Никита Каменюка будет работать помощником старшего тренера команд U-14 и U-15.
Каменюка вместе с семьей живет в Германии примерно 2 года. За это время специалист успел поработать тренером в любительских командах Германии.
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А как он выехал в 39 лет из страны?
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