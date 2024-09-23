Байер подписал контракт с бывшим капитаном Зари

Леверкузенский «Байер» подписал контракт с бывшим капитаном и тренером луганской «Зари» Никитой Каменюкой, сообщает украинское издание UA-Football.

По информации источника, соглашение между 39-летним экс-футболистом и клубом Бундеслиги рассчитано на 2 сезона.

В академии «Байера» Никита Каменюка будет работать помощником старшего тренера команд U-14 и U-15.

Каменюка вместе с семьей живет в Германии примерно 2 года. За это время специалист успел поработать тренером в любительских командах Германии.