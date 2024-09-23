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  4. Байер подписал контракт с бывшим капитаном Зари
Германия
23 сентября 2024, 16:44 |
2124
5

Байер подписал контракт с бывшим капитаном Зари

Никита Каменюка стал помощником старшего тренера фармацевтов U-14 и U-15

23 сентября 2024, 16:44 |
2124
5
Байер подписал контракт с бывшим капитаном Зари
ФК Заря. Никита Каменюка

Леверкузенский «Байер» подписал контракт с бывшим капитаном и тренером луганской «Зари» Никитой Каменюкой, сообщает украинское издание UA-Football.

По информации источника, соглашение между 39-летним экс-футболистом и клубом Бундеслиги рассчитано на 2 сезона.

В академии «Байера» Никита Каменюка будет работать помощником старшего тренера команд U-14 и U-15.

Каменюка вместе с семьей живет в Германии примерно 2 года. За это время специалист успел поработать тренером в любительских командах Германии.

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Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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alexpan72
А как он выехал в 39 лет из страны? 
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