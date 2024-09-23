Украинский полузащитник подписал контракт с клубом Ла Лиги
Марко Подоляк стал игроком «Райо Вальекано»
Украинский полузащитник Марко Подоляк подписал контракт с испанским «Райо Вальекано». Об этом сам футболист сообщил на своей официальной странице в Instagram.
«Новый клуб - новые возможности для роста и развития. Рад быть частью этого путешествия!» – написал 20-летний игрок в публикации.
Пока неизвестны ни детали контракта, ни возрастная категория команды, за которую в итоге будет выступать воспитанник киевского «Динамо».
Последним клубом Марко Подоляка была польская «Висла» (Плоцк), где он играл за вторую команду. В активе хавбека нет ни одного матча на взрослом профессиональном уровне, а также он не заигран ни за одну сборную Украины.
Зимой 2024 года Марко Подоляка пытался подписать черкасский ЛНЗ.
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