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Испания
23 сентября 2024, 18:53 |
550
0

Украинский полузащитник подписал контракт с клубом Ла Лиги

Марко Подоляк стал игроком «Райо Вальекано»

23 сентября 2024, 18:53 |
550
0
Украинский полузащитник подписал контракт с клубом Ла Лиги
Instagram. Марко Подоляк

Украинский полузащитник Марко Подоляк подписал контракт с испанским «Райо Вальекано». Об этом сам футболист сообщил на своей официальной странице в Instagram.

«Новый клуб - новые возможности для роста и развития. Рад быть частью этого путешествия!» – написал 20-летний игрок в публикации.

Пока неизвестны ни детали контракта, ни возрастная категория команды, за которую в итоге будет выступать воспитанник киевского «Динамо».

Последним клубом Марко Подоляка была польская «Висла» (Плоцк), где он играл за вторую команду. В активе хавбека нет ни одного матча на взрослом профессиональном уровне, а также он не заигран ни за одну сборную Украины.

Зимой 2024 года Марко Подоляка пытался подписать черкасский ЛНЗ.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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