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Англия
23 сентября 2024, 15:52 | Обновлено 23 сентября 2024, 16:05
5420
12

Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства

Закери Бауманн хочет выступать за сборную Украины

23 сентября 2024, 15:52 | Обновлено 23 сентября 2024, 16:05
5420
12
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
Instagram. Закери Бауманн

Как стало известно Sport.ua, 17-летний хавбек «Манчестер Юнайтед» Закери Бауманн начал процесс получения украинского гражданства. Игрок юношеской команды «красных дьяволов» хочет выступать за сборную Украины.

По нашей информации, УАФ помогает игроку в получении украинского футбольного гражданства.

Если все произойдет быстро, то Закери может получить вызов в сборную Украины 2006 года на селекционный сбор. Дмитрий Михайленко заинтересован в приглашении игрока в команды U-19 и U-20.

Закери Бауманн родился в городе Болтон в семье украинских эмигрантов. Бабушка и дедушка игрока проживают в городе Коломыя.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 4 матча и забил 1 гол за команду «Манчестер Юнайтед» U-18.

Ранее была информация, что Закери Бауманн подписал профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед».

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инсайд Закери Бауманн Манчестер Юнайтед
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 12
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DaVinci
Ого. Зазвичай всі в топ збірні рвуться, а тут система дала збій і почала працювати у зворотньому напрямку)
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+3
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Отаман
Дуже добре👍
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+2
umnuy2
молодец малой
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0
New Zealander
Молодець. Не знаю чи було в нього запрошення в Англію але за Україну набагато цікавіше виступати ніж за всякі топи адже чим менше виграєш тим більше потім цінуєш перемогу і переможні миттєвості. Он Сан Маріно виграло нещодавно від Ліхтенштейна (вперше за 20 років) і вони так раділи ніби виграли чемпіонат Європи чи Світу. Ми ж святкуємо так само як Сан Маріно коли виходимо на чемпіонат із групи, а для топів - це буденність чи рутина.
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0
inflicted
Захар!
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0
zelc006
Мобуть, щось з клепкою не так...
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-2
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dimando560
Але замість виклику в збірну отримає виклик до ТЦК 
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-2
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