Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства

Как стало известно Sport.ua, 17-летний хавбек «Манчестер Юнайтед» Закери Бауманн начал процесс получения украинского гражданства. Игрок юношеской команды «красных дьяволов» хочет выступать за сборную Украины.

По нашей информации, УАФ помогает игроку в получении украинского футбольного гражданства.

Если все произойдет быстро, то Закери может получить вызов в сборную Украины 2006 года на селекционный сбор. Дмитрий Михайленко заинтересован в приглашении игрока в команды U-19 и U-20.

Закери Бауманн родился в городе Болтон в семье украинских эмигрантов. Бабушка и дедушка игрока проживают в городе Коломыя.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 4 матча и забил 1 гол за команду «Манчестер Юнайтед» U-18.

Ранее была информация, что Закери Бауманн подписал профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед».