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Англия
23 сентября 2024, 12:35 |
512
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Ужасная травма Малиновского, второй гол Довбика и игнорирование Мудрика

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

23 сентября 2024, 12:35 |
512
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Ужасная травма Малиновского, второй гол Довбика и игнорирование Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Ненадежный Забарный

У «Ливерпуля» не было никаких проблем дома с «Борнмутом» – 3:0.

Еще в первом тайме «красные» сняли все вопросы о победителе, забив три мяча.

Илья Забарный провел полный матч в составе гостей. Вряд ли украинец может записать себе в актив игру на «Энфилд Роуд». Забарный не успевал страховать фланговых защитников, проигрывал единоборства в своей зоне ответственности.

В начале игры Дарвин Нуньес спокойно принял мяч в штрафной гостей, развернулся и пробил по воротам. Украинский защитник в этом эпизоде ​​выглядел статистом. Никакой плотной игры против Дарвина не было.

Через несколько минут Диас легко на скорости ушел от Забарного, выиграв при этом у Ильи и силовую борьбу, но забить колумбийцу помешал вратарь «Борнмута» Кепа Аррисабалага.

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный против Дарвина Нуньеса (справа)

Из пропущенных голов в случае с третьим мячом есть вина Ильи. Нуньес очень легко на замахе обыграл Забарного в штрафной площади. После чего красивым ударом от штанги переправил мяч в ворота.

«Борнмут» занимает 13-ю позицию в турнирной таблице с 5-ю очками.

Первый матч в основе Ярмолюка

«Брентфорд» в гостях уступил «Тоттенхэму» – 1:3.

«Пчелы» забили гол на первой минуте. Но еще в первом тайме «шпоры» смогли отличиться дважды, а к концу матча сняли все вопросы.

Егор Ярмолюк впервые вышел в стартовом составе «Брентфорда» в нынешнем сезоне. Украинский полузащитник провел на поле 62 минуты.

Егор принял участие в голевой атаке. Именно Ярмолюк перевел мяч на фланг, откуда последовал прострел, завершившийся голом Бриана Мбемо. Также украинский легионер может занести себе в актив эпизод, когда он заблокировал удар с линии штрафной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Єгор Ярмолюк

Ярмолюк провел интенсивный поединок. Работал без мяча в прессинге, проделал много беговой работы, помогал в контроле и креативных действиях. После часа игры начал выглядеть уставшим и был заменен.

«Брентфорд» находится на 12-м месте, имея в активе 6 пунктов.

Травма Малиновского

«Дженоа» в гостях уступил «Венеции» – 0:2.

Оба мяча хозяева забили во втором тайме.

Руслан Малиновский вышел в основе «грифонов» и провел на поле 49 минут. В начале второго тайма украинский полузащитник получил жуткую травму, после чего не смог продолжить игру.

В первом тайме Руслан особо ничем не отличился и был не слишком заметен на поле. Однажды немного недоработал со своим оппонентом, что привело к острой передаче в штрафную площадь «Дженоа». В атаке работал с мячом при контроле. Дальних ударов или острых пасов от Малиновского не было.

В начале второй половины игры Руслан получил жуткую травму. Малиновский с первой попытки не смог выбить мяч после прострела в собственную штрафную. После чего выбил мяч в подкате. Опорная нога украинского легионера поехала. Голень вывернулась в другую сторону. Руслан сразу начал корчиться от боли.

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинскому полузащитнику уже сделали операцию. Сроки восстановления пока неизвестны.

«Дженоа» в турнирной таблице Серии А занимает 15-е место. «Грифоны» имеют в активе 5 очков.

Гол Довбика

У «Ромы» не было никаких проблем в домашнем матче против «Удинезе» – 3:0.

В первом тайме волки забили один гол, а после перерыва довели дело до разгрома.

Артём Довбик вышел в старте и провел на поле весь поединок. По итогу матча украинского нападающего признали лучшим игроком поединка.

Уже на старте поединка Довбик получил мяч на офсайдной линии, но с острого угла не смог переиграть вратаря «Удинезе». Мадука Окойе сумел сложиться и отбить сложный удар рукой.

Через несколько минут Артём забил свой второй гол в Серии А. Украинский нападающий получил разрезную передачу. Не стал сближаться с вратарем соперника, а с почти линии штрафной пробил в дальний угол без шансов для Окойе. Очень классный гол на индивидуальном мастерстве.

В середине первого тайма у Довбика были все шансы делать дубль. Защитник гостей опрометчиво сбросил мяч прямо на ногу украинскому нападающему. Артем с лёта не попал в ворота метров с 7-8.

В начале второго тайма Довбик помог заработать пенальти. Артем выиграл силовую борьбу у углового флажка у защитника гостей, после чего отдал пас Пауло Дибале. Аргентинца сразу сбили в штрафной.

Затем у Артема была возможность забивать после добивания. На паузе Довбик убрал защитника гостей, хотевшего заблокировать удар. Форвард сборной Украины сам так и не пробил. Артем отдал мяч партнеру, удар которого все же был заблокирован.

В конце игры Артем забил свой второй гол в матче. Игроки «Удинезе» потеряли мяч на чужой половине поля. Контратака «Ромы» привела к выходу на ворота Довбика. Украинский форвард элегантно перекинул вратаря гостей. Но арбитры зафиксировали положение вне игры.

«Рома» в турнире таблицы занимает 10-е место с 6-ю очками.

Мудрик провел второй матч подряд в запасе

«Челси» разгромил в гостях «Вест Хэм» – 3:0. Михаил Мудрик второй матч подряд провел в запасе.

«Реал» одолел «Эспаньол» – 4:1. Андрей Лунин наблюдал за игрой со скамейки запасных.

«Жирона» в гостях уступила «Валенсии» - 0:2. Виктор Цыганков попал в заявку, но на поле так и не вышел.

«Арсенал» в гостях сыграл в результативную ничью с «Манчестер Сити» – 2:2. Александр Зинченко не попал в заявку «канониров» на игру.

«Эвертон» сыграл вничью с «Лестером» в гостях – 1:1. Виталий Миколенко в заявку команды не попал.

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статьи эксклюзив Илья Забарный Егор Ярмолюк Руслан Малиновский Виктор Цыганков Артем Довбик Михаил Мудрик Андрей Лунин Виталий Миколенко Александр Зинченко
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Mac_Gyver
Думаю, сказался тот грубо заблокированный чешским защитником удар в матче сборных. Уже тогда Малиновский корчился от боли и держался за голеностоп. А теперь он порвался просто так. То же самое было с ахиллом Ярмоленко. В Бундеслиге ему в каждом матче наступали на ахилл. В результате Ярмола сильно сдал, а ахилл через год также порвался сам собою.
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