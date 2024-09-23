Кризис на фабрике талантов. Почему Реал Сосьедад ждет спад после прогресса
Оцениваем ситуацию в испанском клубе
На трех предыдущих чемпионатах Европы и одном чемпионате мира, которые Испания выиграла до минувшего лета, не участвовал ни один футболист «Реала Сосьедад». В завоевании трофеев 1964, 2008, 2010 и 2012 годов участвовали игроки мадридского «Реала», «Барселоны», «Атлетико», «Сарагосы», «Мальорки», «Малаги», «Интера», «Манчестер Сити», «Арсенала» и даже «Хетафе». Но никогда не было представителей самого красивого города Испании – Сан-Себастьяна.
Однако на Евро-2024 «Сосьедад» взял свое. В состав триумфальной сборной Испании вошли 5 игроков от баскского клуба, и практически каждый из них внес свой вклад в победы команды. Робин Ле Норман и Мартин Субименди показали хорошую игру, а Микель Мерино и Микель Оярсабаль еще и забили важные голы. Фактически только игроки «Барселоны» (3310 минут) получили от тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте больше игрового времени в матчах с тех пор, как он занял пост в 2022-м году, чем футболисты «Сосьедада» (3248 минут). Для сравнения, мадридский «Реал» на четвертом месте по этим показателям, «Атлетико» – на шестом.
Баски несколько лет были на подъеме. Некоторые специалисты отмечали, что команда Иманоля Альгуасиля играет в лучший футбол в Испании. В прошлом сезоне «Сосьедад» дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов и заработал минимум 70 млн евро за свои выступления. Это рекордный доход в истории клуба без учета трансферов. Еще одной хорошей новостью для «бело-голубых» стало то, что они сохранили Субименди. Воспитанник «Сосьедада» отказался от перехода в «Ливерпуль», чем, возможно, вызвал удивление «красных». Все это должно было вдохновить клуб на новые подвиги. Но, на самом деле, ситуация у басков достаточно мрачная.
Не все последовали примеру Субименди. Ле Норман и Мерино были двумя ключевыми игроками «Сосьедада». Оба ушли: первый – в «Атлетико», второй – в «Арсенал». Баски хотели укрепить оборону за счет подписания Матса Хуммельса, но он выбрал «Рому». Сначала «бело-голубые» потеряли важных футболистов, а потом пошли травмы. Оярсабаль получил травму в расположении сборной и выбыл на пару месяцев. У защитника Амари Траоре надрыв связок, из-за чего он вернется на поле только в апреле-мае. У креативного хавбека Браиса Мендеса снова проблемы с плюсневой костью, и он тоже не будет играть в ближайшее время.
Еще одна домашняя неудача «Сосьедада» будет означать четыре поражения подряд перед своими болельщиками, включая последнее домашнее поражение прошлого сезона против «Атлетико». Это станет худшим показателем клуба с сезона 2006/07. По итогам той кампании баски вылетели в Сегунду. В этом сезоне их уже обыграли в Сан-Себастьяне «Райо Вальекано» и «Алавес». Это очень плохая статистика — почти такая же плохая, как и недавняя ничья «бело-голубых» с «Хетафе» со счетом 0:0. За 105 минут игрового времени у «Сосьедада» был только один удар по воротам соперника, а в створ – ни одного.
Ушедший Мерино, а также травмированные Мендес и Оярсабаль – лучшие три из четырех бомбардиров «бело-голубых» в прошлом сезоне. Теперь вся надежда басков на Такефусу Кубо, хотя и тут есть вопросы. Японец — единственный игрок «Сосьедада», забивший победный гол в этом сезоне. Но когда он это сделал, принеся победу со счетом 1:0 над «Эспаньолом», то сердито отмахнулся от товарищей по команде, которые хотели его поздравить, побежал в сторону Альгуасиля и устроил целое представление, указав на свое имя на спине футболки. Так он выразил недовольством тем, что не вышел на поле в стартовом составе.
Это еще не все из того, что должно настораживать. Ходят слухи, что у тренера ухудшаются отношения с руководством. Хотя сам специалист это опровергает: «Много говорят о президенте и обо мне, что я чем-то недоволен. Не заблуждайтесь: между президентом, спортивным директором и мной очень хорошие отношения. Они здоровые и требовательные, но хорошие. Мы трое хотим одного и того же: лучшего для «Реала Сосьедад». Решения должны быть приняты, у каждого из нас свои критерии, свои сферы ответственности».
«Сосьедад» – расчетливый и консервативный клуб. Ни один испанский клуб не получал столько трансферной прибыли за последние 10 лет при достаточно скудных инвестициях. Общая сумма трансферного дохода басков до ухода Ле Нормана и Мерино составляла 150 млн евро. Существенные сделки, способствовавшие увеличению дохода, — это переход Александра Исака в «Ньюкасл» и Антуана Гризманна в «Атлетико». Между тем, продажа двух испанских игроков, которые стали чемпионами Европы, принесет «бело-голубым» еще около 70 млн евро сверху. За 7 из последних 10-ти лет «Сосьедад» получал больше, чем тратил, если подсчитать годовые суммы трансферных сделок. Это хорошо для финансового фэйр-плей, но нельзя сказать, что баски идеально работают на рынке.
К примеру, трансфер форварда Умара Садика оказался провальным. На счету нигерийца только 31 матч за 2 года и 4 гола. Следующий на очереди —нападающий сборной Исландии Орри Оскарссон, который выглядит подвижным и умным футболистом. Однако всего пару дней назад ему исполнилось 20 лет, и сейчас на его плечах лежит большая ответственность. Экс-игрок «Сосьедада» Начо Монреаль недавно отметил, что главной проблемой «бело-голубых» в последние сезоны было недостаточное количество голов. И проблема, вероятно, сохранится.
«Сосьедад» остается последовательным клубом, который делает ставку на воспитанников и молодежь. Минувшим летом баски подписали 5 новых игроков. Только одному из них 28 лет, остальным не больше 23-х. Но проблема в том, что те футболисты, которые действительно делали разницу, уходят. Им на смену приходят другие, но механизм меняется, а вместе с тем и результаты. Президент «бело-голубых» Хокин Аперрибай недавно заявил, что клуб закрывает одну успешную главу, чтобы написать другую. Но на ее написание понадобится время. И, скорее всего, много времени.
Сергей ЗАВАЛКО, по материалам ESPN
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