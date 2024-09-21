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Другие новости
21 сентября 2024, 06:10 |
658
0

Роналду снова забил, 10 мячей Динамо U-19, признание горняков, сага Мудрика

Главные новости за 20 сентября на Sport.ua

21 сентября 2024, 06:10 |
658
0
Роналду снова забил, 10 мячей Динамо U-19, признание горняков, сага Мудрика
ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 20 сентября.

1. ЧМ по футзалу. Определен потенциальный соперник Украины в 1/8 финала
Сборные Парагвая и Нидерландов из группы A могут попасть на Украину

2А. Не Ризнык. В команду недели ЛЧ 2024/25 по версии УЕФА попал игрок Шахтера
Николай Матвиенко также получил приз лучшему игроку матча против Болоньи (0:0)

2Б. Один из Шахтера. Названа сборная 1-го тура Лиги чемпионов от WhoScored
Дмитрий Ризнык вошел в команду лучших от WhoScored

3А. Уйдет или останется? Мудрик принял решение относительно будущего в Челси
Украинский вингер сосредоточен на выступлениях за лондонский клуб

3Б. Мудрик принял окончательное решение относительно своего будущего в Челси
Инсайдер Экрем Конур утверждает, что украинец решил покинуть клуб

4А. Динамо U-19 забило 10 голов. Это случилось второй раз в сезоне
Четыре гола оформил Герич

4Б. Штрафы и дисквалификации. Решение УАФ по матчу Шахтер U-19 – Динамо U-19
Вердикт по матчу минувшего сезона

5А. ВИДЕО. Джошуа и Дюбуа провели взвешивание и финальную дуэль взглядов
Вечером 21 сентября в Лондоне на «Уэмбли» пройдет большое шоу

5Б. У Джошуа и Дюбуа есть все, чтобы подарить незабываемое шоу
Поединок, который нельзя пропустить

6А. В Украине будет новый турнир? Клубы УПЛ хотят создать второй кубок
«Кривбасс» и «Верес» предлагают положить начало Кубку лиги

6Б. Топ-клуб УПЛ отстранил от тренировок одного из лучших легионеров лиги
Бени Макуана переведен в дубль «Полесье»

7А. 29 украинских спортсменов получат выплаты за 4-6 места на ОИ в Париже
Также выплаты получат их тренеры

7Б. Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы
Украинская прыгунья может завоевать престижную награду

8. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
Закери Бауманн выступает в юношеской команде «красных дьяволов»

9. Шахматная Олимпиада. Украинцы обыграли Грузию и вошли в топ-десятку
Женская сборная Украины сыграла вничью с командой Армении

10А. ВИДЕО. Джеррард в шоке. 902-й Роналду, Пиоли удачно дебютировал в Аль-Насре
Аль-Наср одолел Аль-Иттифак со счетом 3:0, Криштиану продолжает забивать

10Б. ВИДЕО. Как 10-кратный чемпион Франции с большими традициями проиграл 0:8
Ницца уничтожила Сент-Этьен в 5-м туре Лиги 1

10В. Мегакамбек с 0:3. Шальке и Дармштадт выдали феерический матч
Дармштадт пропустил три мяча, а затем отгрузил соперникам 5 голов

11А. Парвиз НАСИБОВ: «Когда борюсь с россиянином, чувствую ненависть»
Призер двух Олимпиад дал откровенное интервью Sport.ua

11Б. Минус одна легенда. Почему Рома уволила Де Росси и что будет дальше?
Блогер Sport.ua Сергей Завалко оценивает ситуацию в римском клубе

11В. Луиш Каштру и его 14 месяцев работы бок о бок с Криштиану Роналду
Чего удалось добиться экс-тренеру Шахтера в Саудовской Аравии?

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главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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