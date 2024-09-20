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Лига чемпионов
20 сентября 2024, 20:20 | Обновлено 20 сентября 2024, 21:07
2256
6

Не Ризнык. В команду недели ЛЧ 2024/25 по версии УЕФА попал игрок Шахтера

Николай Матвиенко также получил приз лучшему игроку матча против Болоньи (0:0)

20 сентября 2024, 20:20 | Обновлено 20 сентября 2024, 21:07
2256
6
Не Ризнык. В команду недели ЛЧ 2024/25 по версии УЕФА попал игрок Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Пресс-служба УЕФА обнародовала символическую сборную 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Место нашлось и одному украинцу – Николаю Матвиенко. Центральный защитник Шахтера был признан лучшим игроком матча против Болоньи (0:0).

Отметим, что голкипер горняков Дмитрий Ризнык, на счету которого было немалое количество сейвов в игре с итальянской командой, не попал в команду недели по версии УЕФА. А вот по оценкам WhoScored он превзошел всех голкиперов.

Из звезд лучшей XI ЛЧ также можно выделить: Тибо Куртуа (Реал), Флориана Вирца (Байер), Антуана Гризманна (Атлетико) и Гарри Кейна (Бавария).

Символическая сборная 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25:

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символическая сборная Николай Матвиенко Тибо Куртуа Гарри Кейн Флориан Вирц Антуан Гризманн Лига чемпионов Шахтер Донецк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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MIRRA
Воротар подарував один бал, але визнання - іншим....
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+1
FootFun1
Да шоб в том УЕФА понимали, сейчас троещенские бомжи-эксперты по команде гундяя налетят и расскажут кто должен быть в этой команде а кто нет
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-2
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DK1961
Главный эксперт  от ржавого сообщества в восторге от игры бокоперщика с Болонью, но даже спорт уа отметил невзначай, что вся заслуга в спасении крыс в этом матче целиком и полностью принадлежит только резнику.
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-3
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