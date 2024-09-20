Не Ризнык. В команду недели ЛЧ 2024/25 по версии УЕФА попал игрок Шахтера

Пресс-служба УЕФА обнародовала символическую сборную 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

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Место нашлось и одному украинцу – Николаю Матвиенко. Центральный защитник Шахтера был признан лучшим игроком матча против Болоньи (0:0).

Отметим, что голкипер горняков Дмитрий Ризнык, на счету которого было немалое количество сейвов в игре с итальянской командой, не попал в команду недели по версии УЕФА. А вот по оценкам WhoScored он превзошел всех голкиперов.

Из звезд лучшей XI ЛЧ также можно выделить: Тибо Куртуа (Реал), Флориана Вирца (Байер), Антуана Гризманна (Атлетико) и Гарри Кейна (Бавария).

Символическая сборная 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25: