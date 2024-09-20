Один из Шахтера. Названа сборная 1-го тура Лиги чемпионов

Авторитетный статистический портал Whoscored презентовал свою версию символической сборной 1-го тура основного этапа обновленной Лиги чемпионов.

Напомним, донецкий «Шахтер» в стартовом поединке турнира сыграл на выезде вничью 0:0 с «Болоньей».

В команду лучших от Whoscored вошел голкипер дончан Дмитрий Ризнык, на счету которого клиншит в поединке с «Болоньей».

Напомним, ранее, как известно, бывший тренер сборной Украины назвал лучшего в «Шахтере» в игре с «Болоньей».