Бывший тренер сборной Украины назвал лучшего в Шахтере в игре с Болоньей

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич в эксклюзивном комментарии Sport.ua дал оценку действиям футболистов донецкого «Шахтера» в поединке 1-го тура Лиги чемпионов против «Болоньи» (0:0), назвав лучшего игрока команды.

«Среди «горняков» мне понравились только вратарь Дмитрий Ризнык и левый защитник Педриньо. «Болонья» была ближе к победе, однако кипер гостей отбивал все, что летело в створ. Респект Дмитрию, он был лучшим на поле», – рассказал Маркевич.

Напомним, следующий поединок в Лиге чемпионов «Шахтер» проведет 2 октября с еще одной итальянской командой – «Аталантой».