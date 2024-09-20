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Лига чемпионов
20 сентября 2024, 08:01 | Обновлено 20 сентября 2024, 08:22
859
1

Бывший тренер сборной Украины назвал лучшего в Шахтере в игре с Болоньей

Мирон Маркевич – о стартовой игре «горняков» в Лиге чемпионов

20 сентября 2024, 08:01 | Обновлено 20 сентября 2024, 08:22
859
1
Бывший тренер сборной Украины назвал лучшего в Шахтере в игре с Болоньей
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич в эксклюзивном комментарии Sport.ua дал оценку действиям футболистов донецкого «Шахтера» в поединке 1-го тура Лиги чемпионов против «Болоньи» (0:0), назвав лучшего игрока команды.

«Среди «горняков» мне понравились только вратарь Дмитрий Ризнык и левый защитник Педриньо. «Болонья» была ближе к победе, однако кипер гостей отбивал все, что летело в створ. Респект Дмитрию, он был лучшим на поле», – рассказал Маркевич.

Напомним, следующий поединок в Лиге чемпионов «Шахтер» проведет 2 октября с еще одной итальянской командой – «Аталантой».

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Мирон Маркевич Лига чемпионов Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Болонья - Шахтер
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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