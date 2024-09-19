Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «Не знаю, куда пропала уверенность Судакова»
Лига чемпионов
19 сентября 2024, 22:59 | Обновлено 19 сентября 2024, 23:14
832
5

МАРКЕВИЧ: «Не знаю, куда пропала уверенность Судакова»

Экс-наставник сборной Украины оценил игру Шахтера против Болоньи

19 сентября 2024, 22:59 | Обновлено 19 сентября 2024, 23:14
832
5
МАРКЕВИЧ: «Не знаю, куда пропала уверенность Судакова»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка 1-го тура Лиги чемпионов между «Болоньей» и «Шахтером» (0:0):

«Если откровенно, противостояние в Болонье было из тех, которые не запоминаются. Невысокие скорости, очень мало голевых моментов и нестандартных решений. Болонья уже далеко не та, что была в прошлом сезоне, да и «Шахтер» пока еще лихорадит.

По игре – непонятно, кто из «горняков» способен взять на себя роль лидера. Георгий Судаков? Сложно сказать, потому что не знаю, куда исчезла его уверенность.

Среди «горняков» мне понравились только вратарь Дмитрий Ризнык и левый защитник Педриньо. «Болонья» была ближе к победе, однако кипер гостей отбивал все, что летело в створ. Респект Дмитрию, он был лучшим на поле».

Следующий поединок в Лиге чемпионов «Шахтер» проведет 2 октября с еще одной итальянской командой – «Аталантой».

По теме:
Машина Гризманн. Атлетико в конце матча ЛЧ вырвал победу у РБ Лейпциг
Барселону и Флика остановили. Каталонцы в меньшинстве проиграли Монако в ЛЧ
Штурм Брестской крепости. Австрийцы не испортили дебют клубу-сенсации ЛЧ
Болонья Шахтер Донецк Лига чемпионов Георгий Судаков Болонья - Шахтер Мирон Маркевич инсайд Дмитрий Ризнык
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Первые тренировки Довбика с новым тренером Ромы
Футбол | 19 сентября 2024, 22:52 0
ВИДЕО. Первые тренировки Довбика с новым тренером Ромы
ВИДЕО. Первые тренировки Довбика с новым тренером Ромы

Команда работает под руководством Юрича

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Футбол | 19 сентября 2024, 06:23 13
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?

На старте еврокубкового турнира горняки сыграли вничью с Болоньей

Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
Бокс | 19.09.2024, 08:18
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 19.09.2024, 01:45
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Марино ПУШИЧ: «Не было везения – не забили пенальти, ранние замены»
Футбол | 19.09.2024, 19:28
Марино ПУШИЧ: «Не было везения – не забили пенальти, ранние замены»
Марино ПУШИЧ: «Не было везения – не забили пенальти, ранние замены»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Ще треба від леоненка про цю гру коментар. Невже не було?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
Бо не потрібно завалювати було Судакова авансами, не потрібно було його сватати в топ клуби, не потрібно було його обціловувати.
Хлопець талановитий, як і Мудрик, але безкінечні нахвалювання, навіть після невдалих матчів зіграли з ними злий жарт.
Можна тільки подякувати менеджменту Шахтаря, ЗМІ і всіляким експертам (які просто повторюють те, що потрібно) за це.
А їм потрібно менше слухати приємні слова про себе, поменше вірити в ажіотаж в спробах продати і почати працювати.
Ответить
0
Saar
Всі говорять, що "Болонья не та, що була", а Шахтар насилу зіграв в нічию "з не тою, що була".  Який же тоді Шахтар!? 🙄🙄🙄
Ответить
0
apepa
После слов Маркевича Шахтер снизил цену на Судакова. Сейча команда готова расстацца с талантливым футболистом за 60 миллионов баксов.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
18.09.2024, 00:15 3
Бокс
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
19.09.2024, 03:55
Футбол
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
18.09.2024, 09:04 29
Бокс
«Он свергнул Усика». Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Джошуа – Дюбуа
«Он свергнул Усика». Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Джошуа – Дюбуа
18.09.2024, 07:23 3
Бокс
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
18.09.2024, 06:23 6
Футбол
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
19.09.2024, 02:47 2
Футбол
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
В команде Усика нашли виновных в аресте Александра в аэропорту в Польше
18.09.2024, 00:28 6
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
Шовковский объяснил, почему Динамо и Ворскла сделали по 7 замен в матче УПЛ
18.09.2024, 21:46 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем