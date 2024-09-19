МАРКЕВИЧ: «Не знаю, куда пропала уверенность Судакова»

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка 1-го тура Лиги чемпионов между «Болоньей» и «Шахтером» (0:0):

«Если откровенно, противостояние в Болонье было из тех, которые не запоминаются. Невысокие скорости, очень мало голевых моментов и нестандартных решений. Болонья уже далеко не та, что была в прошлом сезоне, да и «Шахтер» пока еще лихорадит.

По игре – непонятно, кто из «горняков» способен взять на себя роль лидера. Георгий Судаков? Сложно сказать, потому что не знаю, куда исчезла его уверенность.

Среди «горняков» мне понравились только вратарь Дмитрий Ризнык и левый защитник Педриньо. «Болонья» была ближе к победе, однако кипер гостей отбивал все, что летело в створ. Респект Дмитрию, он был лучшим на поле».

Следующий поединок в Лиге чемпионов «Шахтер» проведет 2 октября с еще одной итальянской командой – «Аталантой».