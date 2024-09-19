МАРКЕВИЧ: «Не знаю, куда пропала уверенность Судакова»
Экс-наставник сборной Украины оценил игру Шахтера против Болоньи
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка 1-го тура Лиги чемпионов между «Болоньей» и «Шахтером» (0:0):
«Если откровенно, противостояние в Болонье было из тех, которые не запоминаются. Невысокие скорости, очень мало голевых моментов и нестандартных решений. Болонья уже далеко не та, что была в прошлом сезоне, да и «Шахтер» пока еще лихорадит.
По игре – непонятно, кто из «горняков» способен взять на себя роль лидера. Георгий Судаков? Сложно сказать, потому что не знаю, куда исчезла его уверенность.
Среди «горняков» мне понравились только вратарь Дмитрий Ризнык и левый защитник Педриньо. «Болонья» была ближе к победе, однако кипер гостей отбивал все, что летело в створ. Респект Дмитрию, он был лучшим на поле».
Следующий поединок в Лиге чемпионов «Шахтер» проведет 2 октября с еще одной итальянской командой – «Аталантой».
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Хлопець талановитий, як і Мудрик, але безкінечні нахвалювання, навіть після невдалих матчів зіграли з ними злий жарт.
Можна тільки подякувати менеджменту Шахтаря, ЗМІ і всіляким експертам (які просто повторюють те, що потрібно) за це.
А їм потрібно менше слухати приємні слова про себе, поменше вірити в ажіотаж в спробах продати і почати працювати.