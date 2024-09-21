Мудрик принял окончательное решение относительно своего будущего в Челси
Инсайдер Экрем Конур утверждает, что украинец решил покинуть клуб
24-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно 2025 года.
По информации известного инсайдера ESPN и Goal.com, украинский вингер окончательно решил покинуть клуб. Мудрик в последнее время редко попадает в стартовый состав «синих». Михаил стремится найти команду, где будет получать регулярную игровую практику и продолжит свое развитие.
«Челси» рассматривает уход украинца уже ближайшей зимой. Это может быть аренда или полноценный трансфер, если лондонцам предложат сумму, которая их устроит.
Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.
Ранее Мареска признался, почему не играл Мудрик в последнем матче за «Челси» в АПЛ.
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