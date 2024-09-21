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  4. Мудрик принял окончательное решение относительно своего будущего в Челси
Англия
21 сентября 2024, 00:55 |
1145
5

Мудрик принял окончательное решение относительно своего будущего в Челси

Инсайдер Экрем Конур утверждает, что украинец решил покинуть клуб

21 сентября 2024, 00:55 |
1145
5
Мудрик принял окончательное решение относительно своего будущего в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

24-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно 2025 года.

По информации известного инсайдера ESPN и Goal.com, украинский вингер окончательно решил покинуть клуб. Мудрик в последнее время редко попадает в стартовый состав «синих». Михаил стремится найти команду, где будет получать регулярную игровую практику и продолжит свое развитие.

«Челси» рассматривает уход украинца уже ближайшей зимой. Это может быть аренда или полноценный трансфер, если лондонцам предложат сумму, которая их устроит.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.

Ранее Мареска признался, почему не играл Мудрик в последнем матче за «Челси» в АПЛ.

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Экрем Конур трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 5
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Boodya
Дмитро "троль" Олійник, по іншому я не можу назвати того, хто штампує однотипні новини про Мудрика і Луніна.
Автор просто тролить читачів 
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+1
olex.mykhailov
Міша go home 🏠 
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+1
Стюард #11
Норм
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+1
Stan S.
Так вы же сегодня давали новость, что он решил остаться)))
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