Мудрик принял окончательное решение относительно своего будущего в Челси

24-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно 2025 года.

По информации известного инсайдера ESPN и Goal.com, украинский вингер окончательно решил покинуть клуб. Мудрик в последнее время редко попадает в стартовый состав «синих». Михаил стремится найти команду, где будет получать регулярную игровую практику и продолжит свое развитие.

«Челси» рассматривает уход украинца уже ближайшей зимой. Это может быть аренда или полноценный трансфер, если лондонцам предложат сумму, которая их устроит.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.

Ранее Мареска признался, почему не играл Мудрик в последнем матче за «Челси» в АПЛ.