В Украине будет новый турнир? Клубы УПЛ хотят создать второй кубок

«Кривбасс» и ровенский «Верес» предлагают создать в Украине новый турнир, сообщает анонимный Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, это соревнование будет похожим на Кубок лиги, который существует в Англии и нескольких других странах.

Формат турнира пока непонятен. Соревнование на данном этапе будет носить исключительно коммерческий характер. Матчи Кубка лиги планируют проводить во время пауз на матчи сборных.

Отмечается, что большинство клубов УПЛ не поддерживают идею создания такого турнира, ведь не хотят тратить лишние средства и не получать за это никаких вознаграждений.