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  4. В Украине будет новый турнир? Клубы УПЛ хотят создать второй кубок
Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 10:31 | Обновлено 20 сентября 2024, 10:57
825
4

В Украине будет новый турнир? Клубы УПЛ хотят создать второй кубок

«Кривбасс» и «Верес» предлагают положить начало Кубку лиги

20 сентября 2024, 10:31 | Обновлено 20 сентября 2024, 10:57
825
4
В Украине будет новый турнир? Клубы УПЛ хотят создать второй кубок
УАФ

«Кривбасс» и ровенский «Верес» предлагают создать в Украине новый турнир, сообщает анонимный Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, это соревнование будет похожим на Кубок лиги, который существует в Англии и нескольких других странах.

Формат турнира пока непонятен. Соревнование на данном этапе будет носить исключительно коммерческий характер. Матчи Кубка лиги планируют проводить во время пауз на матчи сборных.

Отмечается, что большинство клубов УПЛ не поддерживают идею создания такого турнира, ведь не хотят тратить лишние средства и не получать за это никаких вознаграждений.

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Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 4
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SHN
То кричат,что устали,то им новый кубок.
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+1
Gargantua81
придурки, какая коммерция, если в Украине ни зрителей на трибунах нет, ни прибыли на трансляциях?
привыкли в рамках карго культа поверхностно копировать весь западный опыт не включая ни на минуту мозги. 
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+1
Xvalenok03
Они серьезно такое предложили?
А то источник информации не очень надежен.
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0
Андрій Заліщук
я проти, звичайне відмивання бабок
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0
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