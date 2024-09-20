В Украине будет новый турнир? Клубы УПЛ хотят создать второй кубок
«Кривбасс» и «Верес» предлагают положить начало Кубку лиги
«Кривбасс» и ровенский «Верес» предлагают создать в Украине новый турнир, сообщает анонимный Telegram-канал «Футбол с вертолета».
По информации источника, это соревнование будет похожим на Кубок лиги, который существует в Англии и нескольких других странах.
Формат турнира пока непонятен. Соревнование на данном этапе будет носить исключительно коммерческий характер. Матчи Кубка лиги планируют проводить во время пауз на матчи сборных.
Отмечается, что большинство клубов УПЛ не поддерживают идею создания такого турнира, ведь не хотят тратить лишние средства и не получать за это никаких вознаграждений.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
20-летний защитник Артем Бенедюк провел сезон в аренде в Заре U-19
Матео Ретеги не забил пенальти, канониров выручил голкипер Давид Райя
привыкли в рамках карго культа поверхностно копировать весь западный опыт не включая ни на минуту мозги.
А то источник информации не очень надежен.