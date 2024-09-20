Украина. Премьер лига20 сентября 2024, 02:31 | Обновлено 20 сентября 2024, 03:43
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Названы судьи. Назначения арбитров на матчи 7-го тура УПЛ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц
20 сентября 2024, 02:31 | Обновлено 20 сентября 2024, 03:43
85
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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.
Определены судейские бригады на матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 7-го тура пройдут с 21 до 23 сентября.
УПЛ. 7-й тур
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