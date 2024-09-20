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Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 02:31 | Обновлено 20 сентября 2024, 03:43
85
0

Названы судьи. Назначения арбитров на матчи 7-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц

20 сентября 2024, 02:31 | Обновлено 20 сентября 2024, 03:43
85
0
Названы судьи. Назначения арбитров на матчи 7-го тура УПЛ
УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.

Определены судейские бригады на матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 7-го тура пройдут с 21 до 23 сентября.

УПЛ. 7-й тур

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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