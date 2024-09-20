ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
Закери Бауманн выступает в юношеской команде «красных дьяволов»
Полузащитник украинского происхождения Закери Бауманн подписал первый профессиональный контракт с английским «Манчестер Юнайтед». Об этом 17-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram:
«Момент гордости для меня и моей семьи – подписание первого профессионального контракта с «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Закери Бауманн выступает за «Манчестер Юнайтед» U-18. В составе команды он провел 3 матча в юношеском чемпионате Англии, отметившись 1 голевой передачей.
Закери Бауманн еще не имеет украинского гражданства, но ранее президент УАФ Андрей Шевченко сообщил, что игрок хочет получить паспорт и играть за сборные Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дубль оформил Цуканов, победный гол забил Трифаненко на 90-й минуте
Блогер Sport.ua Сергей Завалко оценивает ситуацию в римском клубе