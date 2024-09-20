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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
Англия
20 сентября 2024, 17:11 |
3383
10

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ

Закери Бауманн выступает в юношеской команде «красных дьяволов»

20 сентября 2024, 17:11 |
3383
10
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
Instagram. Закери Бауманн

Полузащитник украинского происхождения Закери Бауманн подписал первый профессиональный контракт с английским «Манчестер Юнайтед». Об этом 17-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram:

«Момент гордости для меня и моей семьи – подписание первого профессионального контракта с «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Закери Бауманн выступает за «Манчестер Юнайтед» U-18. В составе команды он провел 3 матча в юношеском чемпионате Англии, отметившись 1 голевой передачей.

Закери Бауманн еще не имеет украинского гражданства, но ранее президент УАФ Андрей Шевченко сообщил, что игрок хочет получить паспорт и играть за сборные Украины.

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Закери Бауманн Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 10
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Віталій Ткачук
Якщо правда що хоче грати за нас, то добре, респект йому. 
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+1
c_a_p2
https://www.manutd.com/en/players-and-staff/detail/zachary-baumann
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0
inflicted
У хлопця український паспорт у профілі. Чекаємо у збірній!
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0
Показать Скрыть 5 ответов
Southeast*-*
Рыжий гуцул. 17-летний Бауманн родился и вырос в Великобритании. Его родители родом из Коломыи.
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-4
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