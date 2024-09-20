ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ

Полузащитник украинского происхождения Закери Бауманн подписал первый профессиональный контракт с английским «Манчестер Юнайтед». Об этом 17-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram:

«Момент гордости для меня и моей семьи – подписание первого профессионального контракта с «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Закери Бауманн выступает за «Манчестер Юнайтед» U-18. В составе команды он провел 3 матча в юношеском чемпионате Англии, отметившись 1 голевой передачей.

Закери Бауманн еще не имеет украинского гражданства, но ранее президент УАФ Андрей Шевченко сообщил, что игрок хочет получить паспорт и играть за сборные Украины.