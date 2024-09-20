Минус одна легенда. Почему Рома уволила Де Росси и что будет дальше?

В современном футболе с легендами не церемонятся, что можно увидеть на примерах «Барселоны». Наиболее показательной была ситуация с Хави, которого сначала уговорили остаться, а потом уволили. Но подобные ситуации появляются не только в каталонском клубе. Свежий пример – «Рома». Во-первых, римляне уже долгое время игнорируют Франческо Тотти, который постоянно предлагает свою помощь. Во-вторых, «волки» не лучшим образом обошлись с еще одной легендой, которую сами же и позвали.

Назначение Даниэле Де Росси в «Рому» изначально казалось странным. Его статус в римском клубе никто не ставит под сомнение, но все же к руководству были вопросы. Римляне уволили посреди сезона Жозе Моуринью, который дважды приводил их к финалу еврокубков, и назначили на его место тренера без опыта работы на высоком уровне. До возвращения на «Олимпико» Де Росси возглавлял только СПАЛ, в котором продержался лишь 17 матчей.

На момент прихода итальянца в январе «Рома» проиграла «Милану» и опустилась в середину турнирной таблицы. Но стоит учесть, что у римлян был тяжелый календарь, который упрощался как раз после поединка против «россонери». Возможно, команда была в каком-то кризисе, но, вероятно, не в таком глубоком, из которого ее не мог бы вытащить Жозе. Но руководство клуба посчитало, что нужно срочно вносить коррективы. На роль «спасителя» «волки» выбрали свою легенду, хотя это назначение вызывало некоторое удивление.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Де Росси завершил свою работу со СПАЛом тем, что команда опустилась с 9-го места в Серии В к зоне вылета. Тут, вероятно, ставка была в первую очередь на личность. Под конец работы в «Роме» у Моуринью начали портиться отношения с игроками. Ситуация ухудшалась как на поле, так и за его пределами. Если была задача «встряхнуть» команду, тогда ставка на Де Росси понятна. Человек, который сыграл более 600 матчей за римский клуб, безусловно, будет пользоваться уважением. И, к тому же, тренер ставит совсем не такой футбол, как его именитый предшественник.

Поначалу приход Де Росси казался глотком свежего воздуха для «Ромы». Команда заиграла и забегала. Появился задор и азарт. И, что самое главное, пошли победы. Римляне обыграли «Верону» и «Салернитану» со счетом 2:1, а потом разгромили «Кальяри» (4:0). При этом «волки» не прошли первую серьезную проверку, уступив «Интеру» (2:4). Но на это никто не обращал внимания. После ничьей с «Фейеноордом» в Лиге Европы «Рома» выиграла 5 матчей подряд. Команда была на подъеме. Римляне дошли до полуфинала ЛЕ и финишировали в Серии А на 6-м месте.

Логично, что после таких результатов Де Росси предложили новый контракт. И, конечно, он его подписал. Римляне провели серьезную трансферную кампанию, подписав 12 игроков. Суммарно на всех новичков «волки» потратили почти 100 млн евро – это большой бюджет для клуба. Вероятно, игроки были собраны для Де Росси. Он и сам принимал активное участие в формировании состава, и уговорил Пауло Дибалу не ехать в Саудовскую Аравию. Но потом что-то пошло не так.

Getty Images/Global Images Ukraine. Голевой счет в Серии А Артем Довбик открыл в четвертом туре

«Рома» не лучшим образом начала сезон. Римляне потерпели одно поражении и трижды сыграли вничью. Причем далеко не все соперники у «волков» были очень серьезными: «Кальяри», «Эмполи», «Ювентус» и «Дженоа». Три очка после четырех матчей – не тот результат, который хотело увидеть руководство «Ромы» после вложений в состав. Это понятно. Но нужно также понимать и то, что если клуб подписывает игроков на целую команду (12 человек), понадобится время для достижения результата.

Римляне подписали много хороших игроков. В оборону пришли Маттс Хуммельс и Марио Эрмосо. Причем оба – бесплатно. «Волки» выкупили Анхелиньо у «Лейпцига» и подписали Энцо Ле Фе в центр поля. Но главными трансферами «Ромы» стали молодой талант «Ювентуса» Матиас Соуле и бывший форвард «Жироны» Артем Довбик. За украинца римляне заплатили больше всего минувшим летом – 30,5 млн евро. Интересно то, что практически всех этих игроков подписывали для Де Росси. Неоднократно сообщалось о том, как сильно специалист хотел заполучить Соуле и Довбика.

Однако после тех самых четырех туров Серии А Де Росси уволили. Официальная причина стандартная: неудачные результаты, необходимость нового импульса и так далее. Но, по данным итальянских СМИ, у тренера был конфликт с генеральным директором Линой Сулуку. Причем ситуация была настолько серьезной, что владельцу клуба Дэну Фридкину не оставалось ничего другого, кроме как занять одну из сторон. Он выбрал директора, а Де Росси «сердечно поблагодарили» за работу. Интересно, что замену ему нашли буквально за день. Игроков «Ромы» уже тренирует экс-наставник «Торино», «Вероны» и «Дженоа» Иван Юрич.

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Если назначение Де Росси было странным, то назначение Юрича является странным вдвойне. У специалиста большой опыт работы в Серии А, но у него нет опыта больших побед. Во-вторых, у хорвата непростой характер, а властные владельцы клубов не очень любят таких тренеров. И, что самое главное, Юрич строит игру от обороны. Де Росси предпочитал схему 4-3-3. У Юрича, скорее всего, будет 3-4-2-1. Он наверняка перейдет на тройку защитников и добавит еще одного опорника. «Рома» снова будет играть на контрактах.

Для Довбика приход Юрича, наверное, ничего не поменяет. Новый тренер римлян предпочитает играть с одним форвардом. У «волков» сейчас только 2 центральных нападающих – Артем Довбик и Эльдор Шомуродов. Нет сомнений, что лучший бомбардир Ла Лиги прошлого сезона будет более предпочтительным вариантом. Под ним, скорее всего, будут располагаться Соуле и Дибала. Новичкам может и найдется место в команде Юрича, но «волки» точно будут играть не так, как хотел Де Росси. Моуринью критиковали за оборонительный стиль, но он принес трофей в Вечный город. А руководство «Ромы» пока приносит только неопределенность…

Сергей ЗАВАЛКО