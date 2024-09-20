Топ-клуб УПЛ отстранил от тренировок одного из лучших легионеров лиги
Бени Макуана переведен в дубль «Полесье»
Житомирское «Полесье» отстранило от тренировок с первой командой клуба конголезского вингера Бени Макуана, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, причиной такого строгого решения стал «непрофессиональный подход 21-летнего футболиста к своим прямым обязанностям после матча против «Вереса».
Со вторника игрок тренируется с командой «Полесье-2», выступающей во Второй лиге Украины.
В сезоне 2023/24 Бени Макуана провел 20 матчей за «Полесье», отметился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами и стал ключевым игроком команды, однако в феврале 2024 года получил тяжелую травму и новую кампанию начал в статусе запасного футболиста.
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