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Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 13:34 |
1176
3

Топ-клуб УПЛ отстранил от тренировок одного из лучших легионеров лиги

Бени Макуана переведен в дубль «Полесье»

20 сентября 2024, 13:34 |
1176
3
Топ-клуб УПЛ отстранил от тренировок одного из лучших легионеров лиги
ФК Полесье. Бени Макуана

Житомирское «Полесье» отстранило от тренировок с первой командой клуба конголезского вингера Бени Макуана, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, причиной такого строгого решения стал «непрофессиональный подход 21-летнего футболиста к своим прямым обязанностям после матча против «Вереса».

Со вторника игрок тренируется с командой «Полесье-2», выступающей во Второй лиге Украины.

В сезоне 2023/24 Бени Макуана провел 20 матчей за «Полесье», отметился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами и стал ключевым игроком команды, однако в феврале 2024 года получил тяжелую травму и новую кампанию начал в статусе запасного футболиста.

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Муґунот Уух
Полісся вже топ-клуб? ну-ну
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0
WildeKater
ТОП клуб. Штош...
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0
Gargantua81
сказка закончилась
казалось, что это трансферная удача, но потом оказалось, что он так дешево достался потому, что у него травмы и он не дружит с головой
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-1
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