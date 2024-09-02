Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кравец объяснил, почему Динамо отказалось от трансфера легионера-звезды УПЛ
Украина. Премьер лига
02 сентября 2024, 12:39 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:44
1888
1

Кравец объяснил, почему Динамо отказалось от трансфера легионера-звезды УПЛ

У вингера «Полесья» Бени Макуана есть проблемы с мышцами

02 сентября 2024, 12:39 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:44
1888
1
Кравец объяснил, почему Динамо отказалось от трансфера легионера-звезды УПЛ
ФК Полесье. Бени Макуана

Советник президента киевского «Динамо» Артем Кравец объяснил, почему клуб не может приглашать легионеров, как это делают, например, «Кривбасс» и «Полесье»:

«Я могу очень легко оппонировать. При всем уважении к «Полесью», «Кривбассу» и ко всем другим командам, но есть разница, когда надо пригласить игрока уровня «Динамо» Киев в «Динамо» Киев. И есть футболисты, которых приглашают условно в «Полесье» или «Кривбасс». Я считаю, что ни один из них на данном этапе не усилит «Динамо». Это мое личное мнение.

Возьмем конкретно Макуана из «Полесья». Мы его так же анализировали, и у него есть история, которая сейчас случилась у него в клубе - это проблемы мышц. Он постоянно получает очень много повреждений и вылетает на большие периоды времени. Я так же уверен, что на данном этапе он не будет соответствовать требованиям, чтобы его приглашать в «Динамо». Это мое личное мнение. Наш аналитический и скаутский отдел со мной также согласился.

Если говорить о легионерах, то мы стараемся пригласить людей, которые не просто будут соответствовать уровню «Динамо», а будут готовы усилить команду здесь и сейчас. А приглашать абы кого, чтобы он просто приехал, я однозначно против».

Ранее Артем Кравец рассказал о трансфере Александра Пихаленка.

По теме:
«Не думал, что может быть минус». Кравец – о возвращении Ярмоленко в Динамо
Суркис в последний момент отказался отпускать таланта Динамо в Карпаты 
Защитник Динамо не поедет в сборную Украины U-21. Его заменит форвард Руха
Бени Макуана Артем Кравец Полесье Житомир Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ травма
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Рублев в порыве бешенства разбил руку, на корт вызвали доктора
Теннис | 02 сентября 2024, 10:09 6
ВИДЕО. Рублев в порыве бешенства разбил руку, на корт вызвали доктора
ВИДЕО. Рублев в порыве бешенства разбил руку, на корт вызвали доктора

Андрей снова за свое

ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
Футбол | 01 сентября 2024, 21:18 74
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран

Поединок был прерван на 50-й минуте из-за тревоги

Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас
Футбол | 01.09.2024, 18:19
Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас
Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
Футбол | 02.09.2024, 04:51
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
ВИДЕО. Гвардиола оценил старт Сити в АПЛ и рассказал, что с Холандом
Футбол | 02.09.2024, 12:52
ВИДЕО. Гвардиола оценил старт Сити в АПЛ и рассказал, что с Холандом
ВИДЕО. Гвардиола оценил старт Сити в АПЛ и рассказал, что с Холандом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Логічно.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Холифилд назвал тяжеловеса, который бил сильнее Майка Тайсона
Легендарный Холифилд назвал тяжеловеса, который бил сильнее Майка Тайсона
01.09.2024, 16:10 1
Бокс
Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
Раньше не хотел с ним драться. Фьюри заявил, что хочет боя с топ-боксером
02.09.2024, 07:10 1
Бокс
МАКСИМОВ: «Коломойский сказал, чтобы теперь Днепр-1 тянули самостоятельно»
МАКСИМОВ: «Коломойский сказал, чтобы теперь Днепр-1 тянули самостоятельно»
01.09.2024, 12:15 6
Футбол
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
31.08.2024, 17:33
Бокс
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
01.09.2024, 08:24 54
Футбол
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
01.09.2024, 08:33 1
Бокс
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
01.09.2024, 19:52 5
Футбол
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
02.09.2024, 07:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем