Кравец объяснил, почему Динамо отказалось от трансфера легионера-звезды УПЛ

Советник президента киевского «Динамо» Артем Кравец объяснил, почему клуб не может приглашать легионеров, как это делают, например, «Кривбасс» и «Полесье»:

«Я могу очень легко оппонировать. При всем уважении к «Полесью», «Кривбассу» и ко всем другим командам, но есть разница, когда надо пригласить игрока уровня «Динамо» Киев в «Динамо» Киев. И есть футболисты, которых приглашают условно в «Полесье» или «Кривбасс». Я считаю, что ни один из них на данном этапе не усилит «Динамо». Это мое личное мнение.

Возьмем конкретно Макуана из «Полесья». Мы его так же анализировали, и у него есть история, которая сейчас случилась у него в клубе - это проблемы мышц. Он постоянно получает очень много повреждений и вылетает на большие периоды времени. Я так же уверен, что на данном этапе он не будет соответствовать требованиям, чтобы его приглашать в «Динамо». Это мое личное мнение. Наш аналитический и скаутский отдел со мной также согласился.

Если говорить о легионерах, то мы стараемся пригласить людей, которые не просто будут соответствовать уровню «Динамо», а будут готовы усилить команду здесь и сейчас. А приглашать абы кого, чтобы он просто приехал, я однозначно против».

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