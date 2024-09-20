Динамо U-19 забило 10 голов. Это случилось второй раз в сезоне

Динамо U-19 в матче юношеского чемпионата Украины обыграло Рух U-19 со счетом 10:0. Четыре гола оформил форвард Владислав Герич.

Для киевлян это не первая в сезоне победа с двузначным счетом. Ранее Динамо U-19 обыграло юношескую команду ЛНЗ с результатом 10:0, а Герич в той встрече оформил хет-трик.

Динамо лидирует с 19 очками, но у Шахтера 18 пунктов и матч в запасе.

Юношеский чемпионат Украины. 7-й тур

Динамо – Рух – 10:0

Голы: Маткевич (5), Герич (11, 44, 49, 54), Кремчанин (30), Лобко (65), Андрейко (74), Редушко (76, 79)

Динамо: 71. Суркис (к), 13. Коробов, 5. Сизонюк, 4. Захарченко, 15. Дикий, 22. Осипенко (8. Белый, 60), 6. Пеикришвили (14. Ищенко, 75), 18 .Саленко, 7. Кремчанин (30. Андрейко, 60), 10. Маткевич (20. Редушко, 36), 21. Герич (9. Лобко, 60)

Рух: 1. Бакус, 2. Огородник (16. Баршак, 75), 17. Фицик, 6. Калинец, 4. Дьяк, 77. Саноцкий (7. Джурабаев, 46), 10. Угрынчук (76. Слива, 46), 8. Микляш (к), 19. Мужиловский (18. Дорош, 77), 9. Бондарь (75. Паньковский, 77), 11. Денисов