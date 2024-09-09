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Украина. Премьер лига
09 сентября 2024, 20:40 | Обновлено 09 сентября 2024, 21:06
1920
1

Динамо передумало. 3 клуба, воздержавшихся в голосовании о снятии Ингульца

Команда из Петрово может быть снята с чемпионата

09 сентября 2024, 20:40 | Обновлено 09 сентября 2024, 21:06
1920
1
Динамо передумало. 3 клуба, воздержавшихся в голосовании о снятии Ингульца

9 сентября состоялось онлайн-заседание клубов УПЛ, на котором было обговорено официальное заявление президента клуба Ингулец Александра Поворознюка о снятии его команды с турнира УПЛ в случае недопуска стадиона в Петрово к организации матча 6-го тура против Черноморца.

Руководители УПЛ предложили высказаться всем клубам и не нашли в них единодушного принятия ситуации. 7 из 16 клубов (не считая Ингульца, который не голосовал бы сам против себя) воздержались или отказались выступать за принятие радикального решения.

Как сообщает журналист Игорь Семйон, Рух, Кривбасс и Динамо – три клуба из семи, которые воздержались от голосования.

Сначала представители Динамо были за снятие Ингульца из соревнований, но затем передумали.

Ингульцу предложено сыграть 14 сентября против Черноморца либо на заявленном перед стартом сезона резервном стадионе (Горняк в Кривом Роге), либо в Одессе. А следующие две недели использовать для решения документальных вопросов клубного стадиона, а именно: получение акта о соответствии спортивного сооружения техническим нормам (выдается Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства Украины).

Времени для принятия решения Ингульцу отводится до 14:00 10 сентября. В противном случае команда будет снята с турнира Премьер-лиги, а ее дальнейший статус рассмотрит УАФ.

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Игорь Семйон чемпионат Украины по футболу Александр Поворознюк снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Черноморец Рух Львов Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог
Даниил Агарков Источник: Telegram
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Gargantua81
да у Поворознюка денег нет. Стадио там как повод.
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