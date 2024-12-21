Тренер из Первой лиги ответил Леоненко, который сватал его в Полесье

Главный тренер сумской «Виктории», выступающей в Первой лиге Украины, Анатолий Бессмертный, отреагировал на слова бывшего футболиста «Динамо» Виктора Леоненко, который активно лоббировал его кандидатуру на должность коуча житомирского «Полесья».

– Недавно Виктор Леоненко публично предложил вашу кандидатуру на должность главного тренера Полесья. Готовы принять вызов?

– Вы знаете, мне очень хорошо в «Виктории» (смеется). У нас хороший президент, хороший коллектив, хорошие люди в городе. Поэтому я очень и очень доволен, что нахожусь в «Виктории», – сказал Бессмертный.

В нынешнем сезоне УПЛ «Полесье» занимает пятое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 17 сыгранных матчей.