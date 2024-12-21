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Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 20:22 | Обновлено 21 декабря 2024, 20:30
613
0

Тренер из Первой лиги ответил Леоненко, который сватал его в Полесье

Анатолий Бессмертный не хочет менять клуб

21 декабря 2024, 20:22 | Обновлено 21 декабря 2024, 20:30
613
0
Тренер из Первой лиги ответил Леоненко, который сватал его в Полесье
ФК Виктория. Анатолий Бессмертный

Главный тренер сумской «Виктории», выступающей в Первой лиге Украины, Анатолий Бессмертный, отреагировал на слова бывшего футболиста «Динамо» Виктора Леоненко, который активно лоббировал его кандидатуру на должность коуча житомирского «Полесья».

– Недавно Виктор Леоненко публично предложил вашу кандидатуру на должность главного тренера Полесья. Готовы принять вызов?

– Вы знаете, мне очень хорошо в «Виктории» (смеется). У нас хороший президент, хороший коллектив, хорошие люди в городе. Поэтому я очень и очень доволен, что нахожусь в «Виктории», – сказал Бессмертный.

В нынешнем сезоне УПЛ «Полесье» занимает пятое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 17 сыгранных матчей.

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Анатолий Бессмертный Виктор Леоненко Виктория Сумы Полесье Житомир Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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