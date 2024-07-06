Фарт для Испании и Франции, белый флаг Днепра-1, Довбик принял решение

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 5 июля.

1. Итоги напряженного дня Евро-2024. Определена первая полуфинальная пара

Франция по пенальти одолела Португалию и в полуфинале сыграет с Испанией

2A. Драма последних минут. Испания выбила Германию в 1/4 Евро-2024

Команда Нагельсманна спаслась в основное время, но соперники все равно дожали

2B. Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции

«Ле бле» вышли в полуфинал Евро-2024

3A. Месси не забил пенальти. Аргентина в драматичном матче вышла в 1/2 Копа

Эквадор не сумел выбить действующих победителей

3B. Канада по пенальти прошла Венесуэлу и сыграет с Аргентиной в полуфинале

Судьба матча 1/4 финала Копа Америка была решена в футбольной лотерее

4. Белый флаг Днепра-1: вариант объединения с другим клубом отпал

В клубе из Днепра планировали объединиться с перволиговым Звягелем

5A. Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть

Артем решил остаться в «Жироне»

5B. Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ

Артем отклонил приглашение из Саудовской Аравии

6. УЕФА принял решение относительно допуска Жироны в еврокубки

Клуб Довбика и Цыганкова сможет сыграть в Лиге чемпионов

7. У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?

Украинцем заинтересовался «Арсенал» и «Челси»

8. Сборная Украины обыграла Чили и вышла в полуфинал Кубка претендентов

Украинcкие волейболисты проиграли первый сет, но затем переломили ход матча

9A. Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024

Марта в двух сетах уступила Мэдисон Киз в 3-м раунде травяного мейджора

9B. Боролась, но не сумела победить. Ястремская вылетела из Уимблдона-2024

Даяна уступила Донне Векич в трех сетах в 1/16 финала травяного мейджора

10. Уйти, чтобы вернуться. Почему Григорчук покинул Черноморец

О решении Романа Григорчука попрощаться с одесским клубом