Фарт для Испании и Франции, белый флаг Днепра-1, Довбик принял решение
Главные новости за 5 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 5 июля.
1. Итоги напряженного дня Евро-2024. Определена первая полуфинальная пара
Франция по пенальти одолела Португалию и в полуфинале сыграет с Испанией
2A. Драма последних минут. Испания выбила Германию в 1/4 Евро-2024
Команда Нагельсманна спаслась в основное время, но соперники все равно дожали
2B. Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
«Ле бле» вышли в полуфинал Евро-2024
3A. Месси не забил пенальти. Аргентина в драматичном матче вышла в 1/2 Копа
Эквадор не сумел выбить действующих победителей
3B. Канада по пенальти прошла Венесуэлу и сыграет с Аргентиной в полуфинале
Судьба матча 1/4 финала Копа Америка была решена в футбольной лотерее
4. Белый флаг Днепра-1: вариант объединения с другим клубом отпал
В клубе из Днепра планировали объединиться с перволиговым Звягелем
5A. Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Артем решил остаться в «Жироне»
5B. Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Артем отклонил приглашение из Саудовской Аравии
6. УЕФА принял решение относительно допуска Жироны в еврокубки
Клуб Довбика и Цыганкова сможет сыграть в Лиге чемпионов
7. У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?
Украинцем заинтересовался «Арсенал» и «Челси»
8. Сборная Украины обыграла Чили и вышла в полуфинал Кубка претендентов
Украинcкие волейболисты проиграли первый сет, но затем переломили ход матча
9A. Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Марта в двух сетах уступила Мэдисон Киз в 3-м раунде травяного мейджора
9B. Боролась, но не сумела победить. Ястремская вылетела из Уимблдона-2024
Даяна уступила Донне Векич в трех сетах в 1/16 финала травяного мейджора
10. Уйти, чтобы вернуться. Почему Григорчук покинул Черноморец
О решении Романа Григорчука попрощаться с одесским клубом
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