У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Fichajes, украинский вратарь сейчас близок к уходу из «Реала« как никогда ранее. Сообщается, что с украинцем уже связались два титулованных клуба АПЛ – лондонские «Арсенал» и «Челси», которые сделали Лунину предложения по переходу.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз сыграл на ноль.

«Реал» уже начал поиски нового вратаря. «Сливочные» готовы рассмотреть трансфер Диогу Кошты, который показывает звездную игру на Евро-2024.