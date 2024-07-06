Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?
Англия
06 июля 2024, 03:14 |
355
0

У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?

Украинцем заинтересовался «Арсенал» и «Челси»

06 июля 2024, 03:14 |
355
0
У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Fichajes, украинский вратарь сейчас близок к уходу из «Реала« как никогда ранее. Сообщается, что с украинцем уже связались два титулованных клуба АПЛ – лондонские «Арсенал» и «Челси», которые сделали Лунину предложения по переходу.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз сыграл на ноль.

«Реал» уже начал поиски нового вратаря. «Сливочные» готовы рассмотреть трансфер Диогу Кошты, который показывает звездную игру на Евро-2024.

По теме:
Клуб с украинскими звездами хочет купить игрока сборной россии
Леоненко потроллил самого дорогого футболиста в истории Украины
Ман Сити хочет купить кипера сборной Украины. Что нужно для трансфера?
Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Арсенал Лондон Челси
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси не забил пенальти. Аргентина в драматическом матче вышла в 1/2 Копа
Футбол | 05 июля 2024, 07:23 10
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматическом матче вышла в 1/2 Копа
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматическом матче вышла в 1/2 Копа

Эквадор не сумел выбить действующих победителей

Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Футбол | 05 июля 2024, 16:46 13
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ

Артем отклонил предложение из Саудовской Аравии

Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
Футбол | 05.07.2024, 07:05
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Футбол | 06.07.2024, 01:12
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Боролась, но не сумела победить. Ястремская вылетела из Уимблдона-2024
Теннис | 05.07.2024, 22:33
Боролась, но не сумела победить. Ястремская вылетела из Уимблдона-2024
Боролась, но не сумела победить. Ястремская вылетела из Уимблдона-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
04.07.2024, 11:11 13
Футбол
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
04.07.2024, 07:48 35
Футбол
Джошуа отреагировал на решение отобрать чемпионский титул IBF у Усика
Джошуа отреагировал на решение отобрать чемпионский титул IBF у Усика
04.07.2024, 10:27
Бокс
В МОК отреагировали на новость о возможной отмене Олимпийских игр 2024
В МОК отреагировали на новость о возможной отмене Олимпийских игр 2024
04.07.2024, 04:18 1
Олимпийские игры
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
05.07.2024, 18:11 37
Теннис
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
05.07.2024, 07:21
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
05.07.2024, 01:30 23
Футбол
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
05.07.2024, 22:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем