Белый флаг Днепра-1: вариант объединения с другим клубом отпал

Как стало известно Sport.ua, для того, чтобы удержаться на плаву, проблемный «Днепр-1» был готов объединиться с одним из перволиговых клубов, но в последний момент этот вариант спасения отпал. По информации нашего источника, речь шла об объединении со «Звягелем», входящим в сферу интересов «Полесья», президент которого Геннадий Буткевич является уроженцем Днепра и хотел помочь землякам.

Поэтому все идет к тому, что в ближайшие дни днепряне завершат дело с продажей своих ведущих игроков и поднимут белый флаг: Эдуарда Сарапия хочет видеть у себя «Полесье», а Дениса Мирошниченко и Владимира Адамюка – «Карпаты».

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол получил задание от клубных боссов продавать игроков по высокой цене, а руководство ФК «Карпаты», где вскоре собирается трудоустроиться Русол на должность генерального директора, наоборот, требует от него, чтобы за днепрян не переплачивали. Например, в «Карпатах» считают, что Адамюк стоит меньше 100 тысяч евро.

С интересом следят за развитием событий в «Днепре-1» и в венгерской «Академии Пушкаша», с которым днепрянам вскоре встречаться в Лиге конференций. Если днепряне досрочно сойдут с дистанции, то венгры пройдут дальше, даже не выходя на поле.

Но, похоже, эти проблемы уже не беспокоят тех игроков, которые еще остаются на контракте с «Днепром-1» или у которых соглашение закончилось 30 июня. Их беспокоит один вопрос: кто и когда ликвидирует задолженности по зарплате за последние пять месяцев. О премиальных за победы и других бонусах уже никто даже не вспоминает.