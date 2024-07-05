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Украина. Премьер лига
05 июля 2024, 20:05 | Обновлено 05 июля 2024, 20:19
1162
3

Белый флаг Днепра-1: вариант объединения с другим клубом отпал

Клуб хотел объединиться с перволиговым Звягелем

05 июля 2024, 20:05 | Обновлено 05 июля 2024, 20:19
1162
3
Белый флаг Днепра-1: вариант объединения с другим клубом отпал
ФК Днепр-1. Юрий Максимов

Как стало известно Sport.ua, для того, чтобы удержаться на плаву, проблемный «Днепр-1» был готов объединиться с одним из перволиговых клубов, но в последний момент этот вариант спасения отпал. По информации нашего источника, речь шла об объединении со «Звягелем», входящим в сферу интересов «Полесья», президент которого Геннадий Буткевич является уроженцем Днепра и хотел помочь землякам.

Поэтому все идет к тому, что в ближайшие дни днепряне завершат дело с продажей своих ведущих игроков и поднимут белый флаг: Эдуарда Сарапия хочет видеть у себя «Полесье», а Дениса Мирошниченко и Владимира Адамюка – «Карпаты».

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол получил задание от клубных боссов продавать игроков по высокой цене, а руководство ФК «Карпаты», где вскоре собирается трудоустроиться Русол на должность генерального директора, наоборот, требует от него, чтобы за днепрян не переплачивали. Например, в «Карпатах» считают, что Адамюк стоит меньше 100 тысяч евро.

С интересом следят за развитием событий в «Днепре-1» и в венгерской «Академии Пушкаша», с которым днепрянам вскоре встречаться в Лиге конференций. Если днепряне досрочно сойдут с дистанции, то венгры пройдут дальше, даже не выходя на поле.

Но, похоже, эти проблемы уже не беспокоят тех игроков, которые еще остаются на контракте с «Днепром-1» или у которых соглашение закончилось 30 июня. Их беспокоит один вопрос: кто и когда ликвидирует задолженности по зарплате за последние пять месяцев. О премиальных за победы и других бонусах уже никто даже не вспоминает.

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Днепр-1 инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эдуард Сарапий Владимир Адамюк Андрей Русол Денис Мирошниченко Звягель
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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IronValdemar
А в ЄК хто буде грати?
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-1
zelc006
Жидомассоны сдулись!
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-2
Лига
Петухи минусовые знали давно ,что им пиз_ да , ну молчали чтобы продать всех под чистую , ещё и заработать. Теперь минус одна команда за них в еврокубках, пусть гниёт этот клуб и не когда не возращается, может когда то возродится настоящий Днепр ,а это фейковая ху_ня петушиная минусовая, позорная
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-4
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