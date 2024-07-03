Победы Нидерландов и Турции, успешный спарринг Динамо, куда уйдет Довбик
Главные новости за 2 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 2 июля.
1. Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
В 1/4 финала 6 июля в 22:00 в Берлине сыграют Нидерланды и Турция
2A. Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
Турки стали последними четвертьфиналистами турнира в Германии
2B. Уверенно и спокойно. Нидерланды отправили Румынию домой с Евро-2024
Команда Рональда Кумана добилась крупной победы в 1/8 финала
3A. Спарринг на базе. Динамо разгромило Ингулец в контрольном матче
Подопечные Александра Шовковского обыграли соперника со счётом 4:0
3B. Первый спарринг межсезонья. Заря сыграла вничью с венгерским МТК
У луганской команды на 44-й минуте отличился Игорь Кирюханцев
4. Кубок Америки. Бразилия не сумела обыграть Колумбию. Пары 1/4 финала
В другом матче 3-го тура группы D Коста-Рика переиграла Парагвай
5. Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
Артем приблизился к трансферу в «Атлетико»
6. Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
«ПСЖ» пытается всеми силами заманить Винисиуса Жуниора
7. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил, где будет играть домашние матчи Лиги чемпионов
В следующем сезоне «горняки» будут принимать соперников на «Фельтинс-Арене»
8A. Баранка! Снигур дебютировала в основе Уимблдона с разгромной победы
Дарья переиграла Осеан Доден в 1/64 финала мейджора и вышла на Алену Остапенко
8B. Калинина проиграла 77-й ракетке мира в 1/64 финала Уимблдона-2024
Ангелина уступила Элине Аванесян в 1/64 финала мейджора
8C. Байндл не сумела преодолеть первый раунд Уимблдона
Катерина проиграла Лауре Зигемунд из Германии
9. Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
Легендарный боксер считает, что украинец одолел бы американца
10. Находка Хачериди – Брайан Себальос. Комплиментов много, но сомнения есть
В «Динамо» наконец-то будет легионер на позиции центрбека
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник горняков имеет контракт с клубом еще на два года
Команда отдала всего 79 передач передач в первом тайме матча против Нидерландов