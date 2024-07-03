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03 июля 2024, 11:15 | Обновлено 03 июля 2024, 11:21
169
0

Победы Нидерландов и Турции, успешный спарринг Динамо, куда уйдет Довбик

Главные новости за 2 июля на Sport.ua

03 июля 2024, 11:15 | Обновлено 03 июля 2024, 11:21
169
0
Победы Нидерландов и Турции, успешный спарринг Динамо, куда уйдет Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нидерландов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 2 июля.

1. Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
В 1/4 финала 6 июля в 22:00 в Берлине сыграют Нидерланды и Турция

2A. Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
Турки стали последними четвертьфиналистами турнира в Германии

2B. Уверенно и спокойно. Нидерланды отправили Румынию домой с Евро-2024
Команда Рональда Кумана добилась крупной победы в 1/8 финала

3A. Спарринг на базе. Динамо разгромило Ингулец в контрольном матче
Подопечные Александра Шовковского обыграли соперника со счётом 4:0

3B. Первый спарринг межсезонья. Заря сыграла вничью с венгерским МТК
У луганской команды на 44-й минуте отличился Игорь Кирюханцев

4. Кубок Америки. Бразилия не сумела обыграть Колумбию. Пары 1/4 финала
В другом матче 3-го тура группы D Коста-Рика переиграла Парагвай

5. Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
Артем приблизился к трансферу в «Атлетико»

6. Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
«ПСЖ» пытается всеми силами заманить Винисиуса Жуниора

7. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил, где будет играть домашние матчи Лиги чемпионов
В следующем сезоне «горняки» будут принимать соперников на «Фельтинс-Арене»

8A. Баранка! Снигур дебютировала в основе Уимблдона с разгромной победы
Дарья переиграла Осеан Доден в 1/64 финала мейджора и вышла на Алену Остапенко

8B. Калинина проиграла 77-й ракетке мира в 1/64 финала Уимблдона-2024
Ангелина уступила Элине Аванесян в 1/64 финала мейджора

8C. Байндл не сумела преодолеть первый раунд Уимблдона
Катерина проиграла Лауре Зигемунд из Германии

9. Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
Легендарный боксер считает, что украинец одолел бы американца

10. Находка Хачериди – Брайан Себальос. Комплиментов много, но сомнения есть
В «Динамо» наконец-то будет легионер на позиции центрбека

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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