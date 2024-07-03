Первый спарринг межсезонья. Заря сыграла вничью с венгерским МТК
У луганской команды на 44-й минуте отличился Игорь Кирюханцев
Луганская «Заря» провела первый товарищеский матч на сборах в Словении, в котором встретилась с венгерским клубом МТК.
Венгерская команда открыла счет на 3-й минуте. За луганцев гол забил Игорь Кирюханцев на 44-й минуте матча. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.
Заря в июле 2024 года запланировала проведение еще 5 матчей. 7 июля оппонентом станет «Бельтинцы» (Словения), 8 июля луганская команда сыграет с клубом «Зриньски» (Босния и Герцеговина). 14 июля будет проведен спарринг против «Муры» (Словения). 19 июля соперником станет «Локомотива» (Хорватия), 23 июля луганская команда встретится с «Аль-Раед» (Саудовская Аравия).
Товарищеский матч
Словения, 2 июля 2024 года
Заря (Луганск, Украина) – МТК (Будапешт, Венгрия) – 1:1 (1:1)
Голы: Кирюханцев 44 – гол, 3.
Заря: Сапутин (Мацапура, 46), Батагов, Джордан, Вантух (кап) (Жуниньо, 46), Гусев (Тронтель, 46), Башич (Гулько, 73), Волошин (Дришлюк, 46), Мичин (Хахлев, 46), Кирюханцев (Слесар, 66), Антюх (Писаренко, 66), Ндур (Бугай, 46).
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