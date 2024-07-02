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Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 15:11 |
93
0

Луганская Заря обнародовала список соперников в июльских спаррингах

На сборах в Словении команда УПЛ проведет 6 матчей

02 июля 2024, 15:11 |
93
0
Луганская Заря обнародовала список соперников в июльских спаррингах
ФК Заря Луганск

Луганская Заря обнародовала список спарринг-партнеров на сборах в Словении.

Команда УПЛ в июле 2024 года запланировала проведение 6 матчей.

Заря 2 июля сыграет против МТК (Венгрия). 7 июля оппонентом станет Бельтинцы (Словения), 8 июля сыграет с клубом Зриньски (Босния и Герцеговина).

14 июля будет проведен спарринг против Муры (Словения). 19 июля соперником станет Локомотива (Хорватия), 23 июля луганская команда встретится с Аль-Раед (Саудовская Аравия).

Соперники Зари в товарищеских матчах

  • 2 июля – МТК (Венгрия)
  • 7 июля – Бельтинцы (Словения)
  • 8 июля – Зриньски (Босния и Герцеговина)
  • 14 июля – Мура (Словения)
  • 19 июля – Локомотива (Хорватия)
  • 23 июля – Аль-Раед (Саудовская Аравия)
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Заря Луганск товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы МТК Будапешт Зриньски Мура Локомотива Загреб Аль-Раед
Николай Степанюк Источник: ФК Заря Луганск
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