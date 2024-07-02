Луганская Заря обнародовала список соперников в июльских спаррингах

Луганская Заря обнародовала список спарринг-партнеров на сборах в Словении.

Команда УПЛ в июле 2024 года запланировала проведение 6 матчей.

Заря 2 июля сыграет против МТК (Венгрия). 7 июля оппонентом станет Бельтинцы (Словения), 8 июля сыграет с клубом Зриньски (Босния и Герцеговина).

14 июля будет проведен спарринг против Муры (Словения). 19 июля соперником станет Локомотива (Хорватия), 23 июля луганская команда встретится с Аль-Раед (Саудовская Аравия).

Соперники Зари в товарищеских матчах