Украина. Премьер лига02 июля 2024, 15:11 |
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Луганская Заря обнародовала список соперников в июльских спаррингах
На сборах в Словении команда УПЛ проведет 6 матчей
02 июля 2024, 15:11 |
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Луганская Заря обнародовала список спарринг-партнеров на сборах в Словении.
Команда УПЛ в июле 2024 года запланировала проведение 6 матчей.
Заря 2 июля сыграет против МТК (Венгрия). 7 июля оппонентом станет Бельтинцы (Словения), 8 июля сыграет с клубом Зриньски (Босния и Герцеговина).
14 июля будет проведен спарринг против Муры (Словения). 19 июля соперником станет Локомотива (Хорватия), 23 июля луганская команда встретится с Аль-Раед (Саудовская Аравия).
Соперники Зари в товарищеских матчах
- 2 июля – МТК (Венгрия)
- 7 июля – Бельтинцы (Словения)
- 8 июля – Зриньски (Босния и Герцеговина)
- 14 июля – Мура (Словения)
- 19 июля – Локомотива (Хорватия)
- 23 июля – Аль-Раед (Саудовская Аравия)
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