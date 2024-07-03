Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОВАЛЬ: «В перерыве ребята говорили – давайте побеждать. Могли это сделать»
Товарищеские матчи
Заря
02.07.2024 18:00 – FT 1 : 1
МТК
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 02:23 | Обновлено 03 июля 2024, 02:38
104
0

КОВАЛЬ: «В перерыве ребята говорили – давайте побеждать. Могли это сделать»

Главный тренер луганской «Зари» рассказал о спарринге против венгерского МТК

03 июля 2024, 02:23 | Обновлено 03 июля 2024, 02:38
104
0
КОВАЛЬ: «В перерыве ребята говорили – давайте побеждать. Могли это сделать»
ФК Заря. Юрий Коваль

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль рассказал о спарринге против венгерской команды МТК (1:1) и работе на сборах:

– Результат важен всегда – на тренировке, в игре. Мы провели тесты, к сожалению, они показали разную степень готовности игроков. Не все профессионалы. На поле можно было видеть разную готовность. Поэтому производили по-разному замены. Кому-то давали играть больше, кому-то меньше.

У нас есть новые футболисты. Будем смотреть на них, давать игровое время. В перерыве ребята говорили – давайте побеждать. Могли это сделать. То есть, это говорит о характере, о важности результата даже на сборах. Но есть такой момент, когда на сборах во всех матчах побеждаешь, кажется, что делаешь правильно. Когда проигрываешь – все плохо. Надо реально оценивать. Смотрели объем беговой работы, потому и после матча добегали.

В целом, достойный спарринг, хорошие эмоции. Готовимся, смотрим. К сожалению, есть проблемы по некоторым позициям. Те игроки, которые есть, их готовность сейчас не позволяет нам рассчитывать на них. Если нет мастерства, то должна быть готовность. Если нет готовности, тогда и мастерство не поможет. Будем корректировать работу, время еще есть.

У нас суперусловия для подготовки. Поле, на котором играли сегодня, делается для сборной Словении. Она будет тренироваться на нем. Тренируемся также в отличных условиях, есть возможность восстановления. Надо все это максимально использовать.

– Во время трансляции болельщики интересовались – будет ли усиление?

– Конечно. Главное, чтобы это было самое усиление. У нас задача – не просто найти футболистов, а найти тех, кто нас усилит. Смотрим наших игроков, смотрим иностранцев. Не сможет 12–13 человек вытащить весь сезон. Тем более, учитывая, что у нас всегда максимальные задачи.

Скоро к нам присоединятся несколько игроков. Это сложный процесс, но мы ищем усиление на каждую позицию.

По теме:
Первый спарринг межсезонья. Заря сыграла вничью с венгерским МТК
УЕФА, все ок? Соперник Динамо в Лиге чемпионов сыграет на турнире в москве
Финал подготовки к Олимпиаде. Украина U-23 проведет два контрольных матча
товарищеские матчи Заря Луганск МТК Будапешт учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Юрий Коваль
Николай Степанюк Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Футбол | 02 июля 2024, 11:24 50
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина
Трансфер Довбика в топ-клуб сорван. Известна причина

Довбик не перейдет в «Атлетико»

Баранка! Снигур дебютировала в основе Уимблдона с разгромной победы
Теннис | 02 июля 2024, 22:01 12
Баранка! Снигур дебютировала в основе Уимблдона с разгромной победы
Баранка! Снигур дебютировала в основе Уимблдона с разгромной победы

Дарья переиграла Осеан Доден в 1/64 финала мейджора и вышла на Алену Остапенко

Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Футбол | 03.07.2024, 01:50
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти на Евро-2024
Футбол | 02.07.2024, 07:50
Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти на Евро-2024
Мане отреагировал на слезы Роналду после промаха с пенальти на Евро-2024
Уоррен оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Бокс | 02.07.2024, 12:43
Уоррен оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Уоррен оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
Не 300 млн евро. Известно, за сколько Лацио хочет купить Шапаренко у Динамо
01.07.2024, 06:49 46
Футбол
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
02.07.2024, 18:42 10
Футбол
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
Первый игрок в истории! Роналду установил уникальный антирекорд Евро
02.07.2024, 07:59 3
Футбол
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
02.07.2024, 07:05 3
Бокс
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
С кем сыграет Аргентина? Определены две пары 1/4 финала Копа Америка 2024
01.07.2024, 05:55 1
Футбол
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
01.07.2024, 05:31 29
Футбол
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
01.07.2024, 14:20 29
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем