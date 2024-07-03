КОВАЛЬ: «В перерыве ребята говорили – давайте побеждать. Могли это сделать»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль рассказал о спарринге против венгерской команды МТК (1:1) и работе на сборах:

– Результат важен всегда – на тренировке, в игре. Мы провели тесты, к сожалению, они показали разную степень готовности игроков. Не все профессионалы. На поле можно было видеть разную готовность. Поэтому производили по-разному замены. Кому-то давали играть больше, кому-то меньше.

У нас есть новые футболисты. Будем смотреть на них, давать игровое время. В перерыве ребята говорили – давайте побеждать. Могли это сделать. То есть, это говорит о характере, о важности результата даже на сборах. Но есть такой момент, когда на сборах во всех матчах побеждаешь, кажется, что делаешь правильно. Когда проигрываешь – все плохо. Надо реально оценивать. Смотрели объем беговой работы, потому и после матча добегали.

В целом, достойный спарринг, хорошие эмоции. Готовимся, смотрим. К сожалению, есть проблемы по некоторым позициям. Те игроки, которые есть, их готовность сейчас не позволяет нам рассчитывать на них. Если нет мастерства, то должна быть готовность. Если нет готовности, тогда и мастерство не поможет. Будем корректировать работу, время еще есть.

У нас суперусловия для подготовки. Поле, на котором играли сегодня, делается для сборной Словении. Она будет тренироваться на нем. Тренируемся также в отличных условиях, есть возможность восстановления. Надо все это максимально использовать.

– Во время трансляции болельщики интересовались – будет ли усиление?

– Конечно. Главное, чтобы это было самое усиление. У нас задача – не просто найти футболистов, а найти тех, кто нас усилит. Смотрим наших игроков, смотрим иностранцев. Не сможет 12–13 человек вытащить весь сезон. Тем более, учитывая, что у нас всегда максимальные задачи.

Скоро к нам присоединятся несколько игроков. Это сложный процесс, но мы ищем усиление на каждую позицию.