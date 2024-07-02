Во вторник, 2 июля, луганская «Заря» проведет свой первый контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Словении.

Соперник – венгерский клуб МТК из Будапешта.

Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Заря – МТК Будапешт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция