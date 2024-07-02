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Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 09:34 | Обновлено 02 июля 2024, 09:39
156
0

Заря – МТК Будапешт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 2 июля в 18:00 по Киеву

02 июля 2024, 09:34 | Обновлено 02 июля 2024, 09:39
156
0
Заря – МТК Будапешт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

Во вторник, 2 июля, луганская «Заря» проведет свой первый контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Словении.

Соперник – венгерский клуб МТК из Будапешта.

Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Заря – МТК Будапешт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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