Украина. Премьер лига02 июля 2024, 09:34 | Обновлено 02 июля 2024, 09:39
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Заря – МТК Будапешт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 2 июля в 18:00 по Киеву
02 июля 2024, 09:34 | Обновлено 02 июля 2024, 09:39
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Во вторник, 2 июля, луганская «Заря» проведет свой первый контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Словении.
Соперник – венгерский клуб МТК из Будапешта.
Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.
Заря – МТК Будапешт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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