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  4. Калинина проиграла 77-й ракетке мира в 1/64 финала Уимблдона-2024
Уимблдон
02 июля 2024, 20:15 | Обновлено 02 июля 2024, 20:27
1265
12

Калинина проиграла 77-й ракетке мира в 1/64 финала Уимблдона-2024

Ангелина уступила Элине Аванесян в 1/64 финала мейджора

02 июля 2024, 20:15 | Обновлено 02 июля 2024, 20:27
1265
12
Калинина проиграла 77-й ракетке мира в 1/64 финала Уимблдона-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) завершила выступления на Уимблдоне-2024.

В 1/64 финала украинка в двух сетах без шансов проиграла Элине Аванесян (WTA 77), которая выступает в «нейтральном» статусе.

Уимблдона-2024. 1/64 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Элина Аванесян – 2:6, 3:6

Это была первая встреча соперниц.

За матч Калинина 6 раз отдала свою подачу. Что касается приема, то украинка сумела реализовать только 2 брейк-поинта из 8.

Во 2-м раунде мейджора Аванесян сыграет против 15-й сеяной Людмилы Самсоновой.

Калинина стала третьей представительницей Украины, которая вылетела из Уимблдона. Ранее выступления завершили Леся Цуренко и Катерина Байндл.

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Ангелина Калинина Элина Аванесян Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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Fdail
Я всіма силами намагався знайти в цій безпрапорній армянці хоча б якийсь цікавий компонент для трави, але ж взагалі все глухо. Вона така ж травниця , як і Геля. Подача не найгостріша, грає дуже повільно та м'яко навіть в порівнянні з Калініною, в будь-який тривожний момент кидала свічку з якої треба хоронити суперницю, а не бити в аут як на матчболі. Тут уже не можна все скинути на покриття, це просто бездарна гра абсолютно в будь-якому компоненті. Чоловік-тренер не варіант, на жаль.  
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+4
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Phantom
Позорисько,  ось чому у турнірах менш статусних вона грає більш менш добре, а коли розпочинається турнір великого шолому, то повний провал
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+1
Ivan456
Найбільшим суперником Ангеліни є вона сама і упередження, яких вона так дотримується, що жах. Сьогодні її декласували по чорному.
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+1
Sashamar
Це не безвідповідальність, перед ким їй відповідати? Всі фінансові, рейтингові і супутні втрати за її власний рахунок. Це було класичне відбування номера. Так завжди грає Снігур. Але за Гелею раніше нічого подібного не спостерігалося. Ганьба не за те, що програла, а саме за небажання грати.
Ще й Соболєва програла Чирич Багарич в першому колі Монпельє. Але там хоч боротьба була.
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0
Sunpalych
останній удар-це просто жах!
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0
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C.Пеклов
Сьогодні Даяна могла подивитися з боку,як в дзеркало,на свою нещодавню гру.Геля програла сама собі.Довге очікування матчу не пішло їй на користь,а суперниця -дебютантка,напроти,виглядала дивовижно спокійно(бояришник?).Гелю,це ганьба!
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-1
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Vlad Holl
Ватниця не програла , а була знищена сама собою. Ні бажання , ні емоцій , один кислий фейс . Туди їй і дорога. 
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-2
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