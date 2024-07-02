Калинина проиграла 77-й ракетке мира в 1/64 финала Уимблдона-2024

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) завершила выступления на Уимблдоне-2024.

В 1/64 финала украинка в двух сетах без шансов проиграла Элине Аванесян (WTA 77), которая выступает в «нейтральном» статусе.

Уимблдона-2024. 1/64 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Элина Аванесян – 2:6, 3:6

Это была первая встреча соперниц.

За матч Калинина 6 раз отдала свою подачу. Что касается приема, то украинка сумела реализовать только 2 брейк-поинта из 8.

Во 2-м раунде мейджора Аванесян сыграет против 15-й сеяной Людмилы Самсоновой.

Калинина стала третьей представительницей Украины, которая вылетела из Уимблдона. Ранее выступления завершили Леся Цуренко и Катерина Байндл.