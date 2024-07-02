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  4. Баранка! Снигур дебютировала в основе Уимблдона с разгромной победы
Уимблдон
02 июля 2024, 22:01 | Обновлено 02 июля 2024, 22:02
1726
9

Баранка! Снигур дебютировала в основе Уимблдона с разгромной победы

Дарья переиграла Осеан Доден в 1/64 финала мейджора и вышла на Алену Остапенко

02 июля 2024, 22:01 | Обновлено 02 июля 2024, 22:02
1726
9
Баранка! Снигур дебютировала в основе Уимблдона с разгромной победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 130) пробилась во 2-й раунд Уимблдона-2024.

В 1/64 финала украинка в двух сетах уверенно переиграла Осеан Доден (Франция, WTA 79).

Уимблдон-2024. 1/64 финала

Осеан Доден (Франция) – Дарья Снигур (Украина) [Q] – 4:6, 0:6

Это была третья встреча соперниц. Снигур впервые выиграла очный поединок у Осеан.

Дарья дебютировала в основе Уимблдонского турнира. Она стартовала на этих кортах из квалификации, где обыграла Жиль Тайхман, Катарину Завацкую и Зейнеп Сонмез.

В 1/32 финала Снигур сыграет против 13-й сеяной Алены Остапенко.

Дарья Снигур стала четвертой украинкой, которой удалось пробиться во 2-й раунд Уимблдона. Ранее на этих соревнованиях успешно стартовали Даяна Ястремская, Марта Костюк и Юлия Стародубцева.


Getty Images/Global Images Ukraine. Осеан Доден

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Осеан Доден Дарья Снигур Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Sit Simurg
Просто МОЛОДЧИНКА ! !
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+4
VITASS
50 мин... Прикольно
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+3
Sashamar
Давайте про щось хороше. Може це була спецоперація  . Геля сказала: "Дивись, Дар'я, як ти зазвичай граєш". Снігур подивилася немов на себе в дзеркало, засоромилася і зіграла як треба, а не як завжди
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+2
C.Пеклов
Молодець!Спокійно і впевнено,як будто весь час в основі на мейджорах перемагає.А бублик це взагалі круто!Вже 4 наших в 2 колі.Еліна чекаємо тут й тебе,треба ставити рекорд!
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+2
Sergiy20
Молодець Снігурочка. Доден була ніяка, але це ніяк не применшує заслуг Дар'ї.
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+2
Alehandro
Доден наче послугу робила комусь тим, що на корт вийшла) У другому сеті взагалі боялася зайвий рух зробити аби не спітніти... Та все одно Дашу з перемогою. Радіти часу нема, треба налаштовуватись серйозно - гра з Альоною не буде такою простою
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+1
roman75zpr
Даша, первая сотня тебя заждалась!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
mevast
Дарино! Я злий на тебе. Чому ти до цих пір пасеш другу сотню.
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0
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