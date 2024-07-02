Баранка! Снигур дебютировала в основе Уимблдона с разгромной победы

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 130) пробилась во 2-й раунд Уимблдона-2024.

В 1/64 финала украинка в двух сетах уверенно переиграла Осеан Доден (Франция, WTA 79).

Уимблдон-2024. 1/64 финала

Осеан Доден (Франция) – Дарья Снигур (Украина) [Q] – 4:6, 0:6

Это была третья встреча соперниц. Снигур впервые выиграла очный поединок у Осеан.

Дарья дебютировала в основе Уимблдонского турнира. Она стартовала на этих кортах из квалификации, где обыграла Жиль Тайхман, Катарину Завацкую и Зейнеп Сонмез.

В 1/32 финала Снигур сыграет против 13-й сеяной Алены Остапенко.

Дарья Снигур стала четвертой украинкой, которой удалось пробиться во 2-й раунд Уимблдона. Ранее на этих соревнованиях успешно стартовали Даяна Ястремская, Марта Костюк и Юлия Стародубцева.



Getty Images/Global Images Ukraine. Осеан Доден