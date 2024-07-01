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  4. Стародубцева вышла во 2-й раунд Уимблдона, впервые выиграв в основе Шлема
Уимблдон
01 июля 2024, 20:40 | Обновлено 01 июля 2024, 20:50
2634
9

Стародубцева вышла во 2-й раунд Уимблдона, впервые выиграв в основе Шлема

Юлия в двух сетах одолела Алисон ван Эйтванк в 1/64 финала мейджора

01 июля 2024, 20:40 | Обновлено 01 июля 2024, 20:50
2634
9
Стародубцева вышла во 2-й раунд Уимблдона, впервые выиграв в основе Шлема
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WТА 153) успешно стартовала на Уимблдоне-2024.

В 1/64 финала украинка в двух сетах справилась с Алисон ван Эйтванк (Бельгия, WTA 254).

Уимблдон-2024. 1/64 финала

Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – 4:6, 3:6

Это была первая встреча соперниц.

Стародубцева впервые играет на Уимблдоне. Это ее первая победа в основной сетке турнира Grand Slam. В 2024 году Юлия также проходила сито отбора на Australian Open и Ролан Гаррос, но дважды проигрывала в 1/64 финала: Онс Жабер и Кристине Букше соответственно.

Юлия стала третьей украинкой, которой удалось пробиться во 2-й раунд Уимблдона. Ранее это сделали Даяна Ястремская и Марта Костюк, а Леся Цуренко завершила выступления. Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Катерина Байндл стартуют на британском мейджоре завтра, 2 июля.

В 1/32 финала Уимблдона Стародубцева сыграет против Лулу Сан, которая неожиданно переиграла Чжэн Циньвень.


Getty Images/Global Images Ukraine. Алисон ван Эйтванк

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Алисон ван Эйтванк Юлия Стародубцева Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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C.Пеклов
Молодець Юля!Як чудово була налаштована на матч!Заслужена перемога в агресивномк стилі!Так тримати і в наступних матчах Зараз не треба зупинятися на досягнутому,а намагатися пройти якамога далі.Там суперниця з квалу буде,що сьогодні вибила фіналістку АО.Гадаю шанс нептганий.Хай щастить!
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+7
introvert
Трава має всі шанси стати реально улюбленим покриттям Юлі. Так, в неї немає потужних ударів а-ля Ястремська, але продуманий комбінаційний теніс, відточене користування слайсами та відмінне бачення корту можуть зробити з неї - тьху-тьху - нову Радванську. А якщо ще й  прибавить в потужності та в грі біля сітки...
Браво, Юля! З дебютною перемогою в основі мейджорів!
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+6
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introvert
Загалом сьогодні Юля та Марта порадували безумовно, Даяна потішила з маленькою гірчинкою, а від Лесі подвигів ніхто й не очікував. Хороший день.
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+4
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Fdail
Вітаю, практично ідеальна гра для Юлі. Є над чим працювати, але вже така натхненна гра на новому покритті - феноменальний результат. Бельгійка хоч має низький рейтинг, але на траві не найслабша далеко.  Гру її наступної суперниці не бачив, але в Юлі точно будуть шанси. Ще раз вітаю й бажаю максимум. 
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+4
T-800
выше Азаренки и Сабаленки по итогам турнира, О-о ...
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0
Vitaly Kozak
З наступною суперницею Юля вже знайома - в минулому році восени обіграла її в двох сетах на харді у Ранчо-Санта-Фе. Сподіваймося, що Лулу з того часу додала у грі не більше ніж Юля.
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0
naverland
Молодец, есть шанс на выход в следующий раунд.
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0
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