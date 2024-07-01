Стародубцева вышла во 2-й раунд Уимблдона, впервые выиграв в основе Шлема

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WТА 153) успешно стартовала на Уимблдоне-2024.

В 1/64 финала украинка в двух сетах справилась с Алисон ван Эйтванк (Бельгия, WTA 254).

Уимблдон-2024. 1/64 финала

Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – 4:6, 3:6

Это была первая встреча соперниц.

Стародубцева впервые играет на Уимблдоне. Это ее первая победа в основной сетке турнира Grand Slam. В 2024 году Юлия также проходила сито отбора на Australian Open и Ролан Гаррос, но дважды проигрывала в 1/64 финала: Онс Жабер и Кристине Букше соответственно.

Юлия стала третьей украинкой, которой удалось пробиться во 2-й раунд Уимблдона. Ранее это сделали Даяна Ястремская и Марта Костюк, а Леся Цуренко завершила выступления. Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Катерина Байндл стартуют на британском мейджоре завтра, 2 июля.

В 1/32 финала Уимблдона Стародубцева сыграет против Лулу Сан, которая неожиданно переиграла Чжэн Циньвень.



Getty Images/Global Images Ukraine. Алисон ван Эйтванк